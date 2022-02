Come era già accaduto l’estate scorsa in occasione dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo, anche per quanto riguarda la kermesse con i Cinque Cerchi di Pechino 2022 , il convitato di pietra è, e rimane, il Covid-19. La pandemia che sta funestando il mondo da ormai due anni, infatti, stringe la sua morsa anche in occasione della manifestazione olimpica in terra cinese e, purtroppo, sembra colpire in maniera particolare la pattuglia azzurra.

E’ di questa notte la notizia della positività che, gioco forza, ha già dovuto dire addio alla sua seconda partecipazione sul palcoscenico più importante. Ma, le brutte notizie, non si fermano qui. Oltre all’inevitabile isolamento anche per suo cugino Dominik, essendo compagni di stanza, la nostra spedizione deve fare fronte ad un altro problema spinoso, questa volta per quanto riguarda il comparto dello sci alpino. A quanto risulta, Elena Curtoni, specialista azzurra della velocità e che proprio nella giornata di giovedì ha festeggiato il 31esimo compleanno, ha avuto un contatto stretto con un positivo che ha viaggiato vicino a lei in aereo e dovrà intraprendere lo stesso protocollo di Dominik Fischnaller. Nello specifico la sciatrice nativa di Morbegno dovrà sottoporsi a due tamponi molecolari giornalieri e potrà continuare ad allenarsi solamente per mezzo di una sorta di "bolla”.

I timori legati al Covid-19, come purtroppo era preventivabile, stanno tornando prepotentemente alla ribalta proprio a poche ore dal via ufficiale dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino. La speranza è che, sia per Elena Curtoni, sia per Dominik Fischnaller il responso dei tamponi continui a dare buone notizie e che, quindi, i nostri alfieri possano concentrarsi solamente sulle rispettive gare sotto i Cinque Cerchi.

