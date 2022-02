"Se non vuoi cambiare, non cambierai mai. Negli ultimi anni ho messo a fuoco quest’aspetto per aiutare l’atleta Federica, ma prima di tutto la persona. Mi segue un mental coach dal 2015. Poi ho fatto ipnosi". Alla vigilia delle Olimpiadi invernali il Corriere della Sera ha intervistato Federica Brignone , la sciatrice che ha vinto più gare di Coppa del mondo (19). L'atleta lombarda ha parlato dell’importanza della condizione mentale , del rapporto burrascoso con Sofia Goggia, del vaccino e dell'ipnosi.

A cosa serve l’ipnosi?

"Niente pendolino da film. Nelle sedute entri in trance e, tramite delle allegorie, l’inconscio fa dei lavori pazzeschi. In due parole non si può spiegare".

La differenza la fa la testa?

"Sì, nello sport conta quasi al 100%, tutte sciamo bene. Ma fra arrivare prima e trentesima è un discorso di equilibrio mentale. Il mental coach mi ha insegnato anche a sbattermene dei giudizi degli altri. Io avevo mille paranoie, appena sbagliavo una manche in allenamento dicevo: non ce la farò mai più!".

Qual è la sua posizione sui vaccini?

"Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le Olimpiadi sono troppo importanti, quindi zero polemiche. Voglio andare in Cina soltanto per sciare e provare a vincere".

Sofia Goggia ha detto che i vostri rapporti sono cambiati

"Ah sì, ha detto così? Buon per lei. Per me non sono cambiati. Siamo due persone con caratteri opposti. Si può benissimo convivere, se c’è rispetto reciproco".

E c’è questo rispetto?

"Da parte mia sì, in questo momento anche di più. Bisogna togliersi il cappello davanti alle sue prestazioni, gliel’ho anche detto. È una grande atleta, poi il discorso umano è un’altra cosa".

