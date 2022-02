Federica Brignone è una delle principali protagoniste italiane alle Olimpiadi di Pechino 2022. L'azzurra si presenta alla XXIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali in un grande stato di forma e con il . L'azzurra si presenta alla XXIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali in un grande stato di forma e con il morale alle stelle per la vittoria in Super G , a meno di una settimana dall'inizio della rassegna a cinque cerchi.

Va osservata molto attentamente a Pechino 2022 la sciatrice italiana più vincente in Coppa del Mondo, che nelle ultime gare sembra aver ritrovato fiducia in sè stessa. La valdostana si presenta al cancelletto di partenza di Yanqing potendo godere della leadership nella classifica di supergigante e con speranze di medaglia in almeno tre specialità diverse.

Quando gareggia Federica Brignone?

Sicuramente Brignone prenderà parte a quattro eventi: gigante, Super G, combinata e parallelo a squadre. In più, l'azzurra valuterà in corso se partecipare anche in slalom e discesa libera. Possibile che possa prendere parte a tutte e sei le gare.

Lunedì 7 febbraio: gigante femminile - 1a manche (ore 3:15 italiane)

Lunedì 7 febbraio: gigante femminile - 2a manche (ore 6:45 italiane)

Mercoledì 9 febbraio: slalom femminile - 1a manche (ore 3:15 italiane)

Mercoledì 9 febbraio: slalom femminile - 2a manche (ore 6:45 italiane)

Venerdì 11 febbraio: Super G femminile (ore 4:00 italiane)

Martedì 15 febbraio: discesa libera femminile (ore 4:00 italiane)

Giovedì 17 febbraio: combinata femminile - discesa (ore 3:30 italiane)

Giovedì 17 febbraio: combinata femminile - slalom (ore 7:00 italiane)

Sabato 19 febbraio: parallelo a squadre (ore 4:00 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Federica Brignone ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi Invernali. L'azzurra è infatti bronzo uscente nel gigante femminile, quando a PyeongChang 2018 è riuscita a salire sul gradino più basso del podio.

Un bottino che potrebbe migliorare a Pechino 2022, dove parte come favorita per l'oro in Super G, oltre che da outsider di lusso in gigante e combinata.

Tra gli altri risultati ai Giochi Olimpici anche un sesto posto in Super G, un ottavo in combinata alpina e un quarto di finale nel parallelo a squadre, tutti ottenuti nell'edizione coreana della kermesse a cinque cerchi.

A quante Olimpiadi ha partecipato Federica Brignone?

Federica Brignone ha partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali, compresa quella di Pechino 2022. Ma in quest'ultimo quadriennio si è tolta le maggiori soddisfazioni della propria carriera. Nella stagione 2019/2020 è diventata la prima donna italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale. Inoltre, dal termine della scorsa stagione, è diventata l'azzurra con più vittorie nella competizione, raggiungendo quota 19 successi alla vigilia dell'edizione olimpica invernale numero XXIV.

Quanti anni ha?

Federica Brignone ha 31 anni. È nata il 14 luglio 1990 a Milano. La valdostana si presenta alle Olimpiadi Invernali 2022 nel picco della carriera, sperando di poterla rivedere competitiva a Milano-Cortina 2026, davanti al proprio pubblico.

