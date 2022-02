L’ultimo tabù del settore femminile dello sci alpino viene sfatato da Federica Brignone, medaglia di , medaglia di bronzo in combinata . In precedenza, l'Italia aveva conquistato medaglie olimpiche questa specialità soltanto tra gli uomini, mentre le donne c’erano arrivate soltanto vicine.

Con la fantastica manche di slalom, Brignone dimostra di essere l’atleta più poliedrica della nazionale italiana di sci alpino e una delle poche in tutto il circo bianco. Mancherà ancora l’oro nella sua fulgida carriera, ma al termine di Pechino 2022 la valdostana entra di diritto nella leggenda italiana di questo sport. Lo dimostrano i numeri.

La prima volta di un'italiana in combinata

Alla vigilia delle XXIV Olimpiadi, l’Italia si presentava con almeno un podio in tutte le specialità dello sci alpino nella storia tranne il Super G maschile (confermata la maledizione) e la combinata femminile. In questo particolare format, prima d'ora le donne si erano spinte fino al quarto posto in un paio di occasioni.

si è intuito subito che sarebbe diventata l’occasione buona della 31enne di La Salle, che ha scacciato via la pressione e sfoderato una delle sue più belle manche della sua carriera tra i pali stretti. Brignone, proveniente da quattro successi consecutivi in Coppa del Mondo in combinata, sapeva di dover giocarsi le sue carte in discesa per poi difendersi nello slalom, specialità nella quale non riesce ancora a spingersi oltre una facile qualificazione in seconda manche. A metà gara ha chiuso come seconda tra le favorite, con un leggero vantaggio sulle elvetiche Michelle Gisin e Wendy Holdener, uniche a superarla poi in seconda manche. Una volta caduta Shiffrin,, che ha scacciato via la pressione e sfoderato una delle sue più belle manche della sua carriera tra i pali stretti.

Due medaglie a Pechino 2022

Prima di affrontare la combinata, Federica Brignone si era già messa al collo una medaglia d’argento nella gara che ha aperto le danze in questo sport a Pechino 2022, diventando la più longeva a salire sul podio olimpico nel gigante femminile

Il bis nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali è stato ottenuto in precedenza soltanto da due sciatrici italiane del calibro di Isolde Kostner (bronzo in discesa e Super G nel 1994) e Deborah Compagnoni (oro in gigante e argento in slalom nel 1998). Due atlete che dalla stagione precedente la susseguono nella graduatoria delle azzurre più vincenti in Coppa del Mondo. Compresa Brignone, si contano soltanto undici azzurri plurimedagliati nella stessa edizione in tutta la storia dei Giochi Olimpici Invernali.

Non va dimenticato inoltre il bronzo di quattro anni prima, sempre in gigante. La detentrice di una Coppa del Mondo generale eguaglia la stessa Kostner e Gustavo Thöni a quota tre allori. Meglio in questo sport soltanto Alberto Tomba (cinque) e Deborah Compagnoni (quattro).

Quattro medaglie per il settore femminile

Metà del bottino della nazionale di sci alpino in queste Olimpiadi proviene proprio da Federica Brignone. Con il bronzo in combinata diventano quattro i podi in una singola edizione, tutti ottenuti dalle donne, che superano persino i tempi della valanga rosa tra gli anni Novanta e i primi Duemila.

Per trovare un’edizione più prosperosa per l’Italia in questo sport, bisogna risalire a 30 anni prima, quando, tuttavia, vi fu anche il contributo del settore maschile (quattro medaglie per gli uomini contro l’oro di Compagnoni in Super G). Uno scenario completamente ribaltato.

