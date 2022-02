il gigante femminile. La prima manche è fissata alle 2.30 mentre la seconda è fissata alle 7.30, per permettere in disputarsi in mezzo il recupero della gara degli uomini. Il gigante femminile è una gara attesa per l'Italia, che si gioca le sue carte migliori con Federica Brignone e Marta Bassino: partiranno entrambe nel primo sottogruppo rispettivamente coi pettorali numero 3 e 5. La valdostana è stata bronzo a PyeongChang 2018, mentre la cuneese è l'unica azzurra in grado di salire sul podio in questa Coppa del Mondo tra le porte larghe grazie ai terzi posti ottenuti a Courchevel e Kranjska Gora. In gara c'è anche Elena Curtoni, che partirà con il numero 17. Sci alpino, ci siamo. Dopo il rinvio della discesa maschile nella giornata di ieri a causa del vento, oggi si aprono le danze con un programma ricco e che prenderà il via con. La prima manche è fissata allementre la seconda è fissata alle, per permettere in disputarsi in mezzo il recupero della gara degli uomini. Il gigante femminile è una gara attesa per l'Italia, che si gioca le sue carte migliori con: partiranno entrambe nel primo sottogruppo rispettivamente coi pettorali numero 3 e 5. La valdostana è stata bronzo a PyeongChang 2018, mentre la cuneese è l'unica azzurra in grado di salire sul podio in questa Coppa del Mondo tra le porte larghe grazie ai terzi posti ottenuti a Courchevel e Kranjska Gora. In gara c'è anche, che partirà con il numero 17.

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

3:22 - Scese le prime 30

Nessuna sorpresa nelle ultime discese, situazione in ghiaccio. Sara Hector vince la prima manche del gigante olimpico, chiusa davanti a Katharina Truppe (+0.30) e Federica Brignone (+0.42). Completano la top 10 Hrovat, Mowinckel, O'Brien, Worley, Gut, Gisin e Holdener. Lontana Vlhova (13esima a 1.78). Clamorosamente fuori sia Marta Bassino che Mikaela Shiffrin.

3:20 - Slokar troppo pulita

Anche Andreja Slokar finisce lontanissima, 20esima a 2.52. Troppo pulita e poco all'attacco la slovena per tenere il ritmo delle migliori.

3:13 - Rast si perde in fondo

Camille Rast chiude 12esima a 1.73, perdendo molto nella parte finale. Poteva stare in top 10, ma è comunque lì in zona.

3:06 - O'Brien c'è!

Sempre seduta, sempre a tutta, ma la porta a casa Nina O'Brien! Addirittura in luce verde al primo intermedio, poi si scompone un paio di volte e alla fine è sesta a 1.25. Nettamente la migliore tra le ultime a scendere.

3:00 - Fuori Holtmann!

Stava sciando un gran bene Mina Fuerst Holtmann, ma esce a poche porte del traguardo! Peccato. La norvegese stava sciando con tempi da top 5.

2:58 - Curtoni fatica molto

Poco grip per Elena Curtoni, che fatica a chiudere bene la curva e il suo ritardo si dilata. Chiude a 2.94, 14esima, in questo suo esordio olimpico!

2:56 - Holdener bene a metà

Wendy Holdener si difende per metà gara, poi perde incisività e chiude nona a 1.65.

2:53 - Scese le prime 15

Sara Hector al comando con 30 centesimi su Truppe e 42 su Brignone quando sono scese 15 atlete. Quarta, ma più staccata, Meta Hrovat (+0.92), poi Mowinckel, Worley, Gut, Gisin, Gasienica-Danyel e Liensberger. Lontana Petra Vlhova. Clamorosamente fuori sia Marta Bassino che Mikaela Shiffrin.

2:52 - Indietro anche Liensberger

Katharina Liensberger non trova mai la sciata giusta, nè il ritmo. L'austriaca è decima a 1.78. Altra manche di gigante non semplice per lei, come in tutta la stagione.

2:51 - Gut così così

Troppo sporca l'azione di Lara Gut-Behrami, il cui ritardo cresce di settore in settore in inesorabile. 1.51 il suo svantaggio sul traguardo, è settima.

2:49 - Male Siebenhofer e Robinson

Niente da fare per Ramona Siebenhofer, che chiude addirittura a 2.30 da Hector ed è penultima tra coloro che sono arrivate al traguardo. Peggio solo Alice Robinson, che ha fatto fatica fin dalle prime porte (+2.99).

2:45 - Hrovat sotto il secondo

Meta Hrovat chiude al quarto posto a 92 centesimi da Hector, limitando i danni. Subito dietro di lei (+1.02) c'è Ragnhild Mowickel.

2:42 - Bravissima Truppe

Katharina Truppe si inserisce in seconda posizione a solo 30 centesimi da Hector! Ottima manche dell'austriaca, che senza un errore nel finale sarebbe stata ancora più vicina. Manche della vita in gigante?

2:40 - Fuori anche Shiffrin!

Clamoroso a Yanqing, esce di scena anche Mikaela Shiffrin! Come Bassino, anche la statunitense sbaglia subito. Pazzesco!

2:39 - Incredibile Hector

Brignone incredibile, ma Hector ancora meglio. Ancora super la svedese, che con la sua aggressività paurosa va al comando con 42 centesimi sull'azzurra!

2:36 - Fuori Bassino!

Noooooooooo! Marta Bassino esce dopo appena tre porte. Inclinazione fatale sul primo muro, che brutta uscita. Un peccato davvero.

2:36 - Worley dietro

Tessa Worley in luce verde in alto, poi perde tanto dove Brignone si è scatenata. Chiude seconda a 95 centesimi. Federica ha avuto linee dirette come nessuna finora.

2:34 - Brignone da paura!

Incredibile manche di Federica Brignone! L'azzurra parte con calma sul muro, ma si scatena nella parte centrale e soprattutto nel finale, chiudendo con 1.21 su Gisin! Bravissima!

2:32 - Gisin al comando

15 centesimi di vantaggio per Michelle Gisin, che sbaglia meno di Vhlova, soprattutto sul dosso, e va in testa.

2:31 - Vlhova apre le danze

Petra Vlhova chiude in 59.34, aggressiva come sempre fin dal muro iniziale. Non perfetta la slovacca, che va lunga nella parte centrale ma si salva bene. Vediamo se sarà stata anche veloce.

2:21 - C'è vento

Il vento soffia anche oggi dalle parti di Yanqing, come si vede nelle prime immagini. Secondo le previsioni dovrebbe essere questo il momento peggiore, per poi andare in miglioramento.

2:19 - Shiffrin ultima regina

L'ultima campionessa olimpica di gigante è proprio Mikaela Shiffrin, regina a PyeongChang davanti a Ragnhild Mowinckel e Federica Brignone. Bassino fu quinta, Manuela Moelgg ottava e Sofia Goggia undicesima.

2:14 - Hector favorita, Shiffrin comincia l'opera

Sara Hector è la naturale favorita dopo aver vinto tre giganti e conquistato altri due podi in questa stagione, dove è saldamente al comando della classifica di specialità. Mikaela Shiffrin, però, vuole iniziare alla grande il suo percorso per andare a podio in tutte le gare. Petra Vlhova punta solo all'oro, come anche Lara Gut-Behrami e Tessa Worley.

2:13 - Tre italiane al via

Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni: sono queste le tre carte azzurre per il gigante femminile a cinque cerchi, che prevede spettacolo sia per le posizioni da podio che per la gara in sè.

2:05 - Gigante donne, ci siamo!

Si apre il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Petra Vlhova ha pescato ancora una volta il pettorale numero 1 sarà la prima a scendere nella manche inaugurale del gigante olimpico sulle nevi di Yanqing.

