Discesa femminile, con bronzo di Nadia Delago per la Giochi Olimpici, lo sci azzurro nutre ancora speranze di medaglia. Nello Slalom Speciale maschile, la coppia formata da Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer vuole provare a salire sul podio, per quanto la concorrenza sia agguerritissima e le due manche si preannuncino combattute. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, "Razzo" ha ricordato con orgoglio l'oro conquistato a Vancouver 2010, sperando di poterlo bissare qui a Pechino 2022: "A Vancouver ero uno dei favoriti. Oggi quelli che possono vincere sono almeno quindici, tutti vicini quanto a valori. Io mi metto nel gruppo e questo è quello che conta. Manca il fenomeno [Marcel Hirscher] ma non è un vantaggio decisivo, perché i valori si sono livellati verso l’alto e sono tanti quelli che puntano alla torta". Dopo i grandi risultati ottenuti nellafemminile, con l'incredibile argento di Sofia Goggia e il sorprendenteper la quinta doppietta tricolore di sempre ai, lo sci azzurro nutre ancora speranze di medaglia. Nellomaschile, la coppia formata davuole provare a salire sul podio, per quanto la concorrenza sia agguerritissima e le due manche si preannuncino combattute. In un'intervista rilasciata al, "Razzo" ha ricordato con orgoglioconquistato a, sperando di poterlo bissare qui a Pechino 2022: "[Marcel Hirscher]".

Razzoli smentisce di essere cambiato per ritornare ad alti livelli, confermando invece di essersi "solo aggiornato senza convertirsi ai nuovi schemi dei giovani slalomisti. La sciata è rimasta la solita: precisa e pulita. Sembra che sono lento, ma sono veloce. È vero, non seleziono più come un tempo dove si tratta di spingere, ma rendo sul ripido ed emergo in tutte le situazioni. In sintesi: sono più completo". Razzo non ha peraltro mai preso in considerazione l'idea di mollare, neppure dopo momenti complicati nella sua stupenda carriera: "Non si è mai spenta la fiammella. Mi ha guidato il ricordo che dopo il primo serio infortunio avevo raggiunto l’apice tecnico: ecco, volevo ritrovare quel Giuliano Razzoli, non potevo darla vinta alla sfortuna e ai malanni".

Ad

Razzoli in formissima! Seconda posizione provvisoria: la sua prova

Pechino 2022 Paris cerca la prima medaglia: quando gareggia? 03/02/2022 A 07:33

Per Razzoli sarà fondamentale adattarsi alla neve "fredda e aggressiva" di Pechino e un ruolo fondamentale lo avrà anche lo skiman: "influirà molto, però servirà anche l’idea giusta al momento giusto. Ma sono fiducioso: mi adatterò, nei giorni di allenamento ho capito un po’ di cose". Infine il passaggio di consegne con Alex Vinatzer, azzurro di punta della nuova generazione, magari con un "oro ex aequo" per cui Razzo firmerebbe subito, e senza dimenticare Tommaso Sala: "Siamo un bel trio: un vecchietto, un non più giovane e un giovane. Ce la si gioca".

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Sci Alpino Slalom Levi: Brignone e Bassino ci sono, debutta Viviani 13/11/2020 A 12:14