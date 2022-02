Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Goggia c'è! Chiude quarta nella seconda prova di discesa

Sofia Goggia continua a dare segnali di miglioramento e chiude al quarto posto la seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi di Pechino. L'azzurra scia con più decisione rispetto al primo training, ma alza il piede in alcuni passaggi e si rialza nel finale. Ottime sensazioni, comunque, in vista della gara in programma la notte del 15 febbraio.

