Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni. Questo è il quartetto dell’Italia scelto per disputare la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti al termine della martedì 15 febbraio, ore 3.45 italiane) ospiterà l’attesissima gara di velocità. La direzione tecnica dell’Italia ha fatto la propria scelta, non basandosi esclusivamente sui riscontri cronometrici del test odierno ma mettendo in gioco anche altri tipi di valutazione. . Questo è il quartetto dell’Italia scelto per disputaredelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti al termine della seconda prova cronometrata andata in scena oggi sulla pista di Yanqing, che domani () ospiterà l’attesissima gara di velocità. La direzione tecnica dell’Italia ha fatto la propria scelta, non basandosi esclusivamente sui riscontri cronometrici del test odierno ma mettendo in gioco anche altri tipi di valutazione.

Sofia Goggia ha impressionato, sembra essere in grande forma e potrebbe avere recuperato dall’incidente di Cortina d’Ampezzo . La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha concluso in quarta posizione, piacendo per la velocità nel tratto centrale. La bergamasca si è rialzata nel finale, poi una volta giunta al traguardo ha ammiccato un sorrisino furbetto e ha fatto un cenno di assenso col capo: l’azzurra si è piaciuta, ha ritrovato il sereno e si lancia con grande ottimismo verso la gara di domani, dove andrà a caccia del clamoroso colpaccio.

Ad

Pechino 2022 Brignone: "Ho dato il massimo, mi aspettavo un Super G più difficile" 11/02/2022 A 05:27

Goggia c'è! Chiude quarta nella prova di discesa, rivivila

Nadia Delago ha terminato in sesta piazza la prova odierna e potrebbe essere un fattore interessante in gara. La sorella Nicol cercherà di inventarsi una magia con pettorale alto (oggi 18ma). Premiata Elena Curtoni, che non era riuscita a ottenere quanto sperato in superG e proverà a farsi valere in questo contesto. Escluse dunque Francesca Marsaglia, Federica Brignone e Marta Bassino.

Goggia contenta: "Ho margine, non ho pensato al ginocchio"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Super G femminile alle ore 4: è la gara di Federica Brignone 10/02/2022 A 10:12