atlete che non hanno completato la prima manche, il primo nome a figurare è quello di Mikaela Shiffrin. la prima manche di slalom della fuoriclasse statunitense finisce alle primissime porte. Inforcata clamorosa per la stella dello sci alpino femminile, che proprio in stagione aveva raggiunto la cifra record di 47 vittorie in slalom, rendendola la più vincente di sempre in una singola specialità. Inimmaginabile pensare che le Olimpiadi di Shiffrin, finora, siano durate una decina di porte. È lo slalom delle sorprese, ma proprio di quelle che non ti aspetti! Sì, perché a metà gara delle Olimpiadi Invernali, nella lista delle "DNF", cioè delle Così come nel gigante , anche. Inforcata clamorosa per la stella dello sci alpino femminile, che proprio in stagione aveva raggiunto la cifra record di 47 vittorie in slalom, rendendola la più vincente di sempre in una singola specialità. Inimmaginabile pensare che le Olimpiadi di Shiffrin, finora, siano durate una decina di porte.

Per la cronaca, leader della prima manche è Lena Duerr, che si trova davanti un'occasione valevole un'intera carriera. Anche se alle sue spalle restano aggrappate Michelle Gisin e, a grande sorpresa, la neocampionessa olimpica Sara Hector, che sogna un'incredibile doppietta per succedere alla connazionale Hansdotter nell'albo a cinque cerchi di questa specialità. Cinque atlete sotto al mezzo secondo, con la slovena Andreja Slokar che precede di misura l'argento uscente Wendy Holdener. Più distanti le altre favorite: Liensberger e Vlhova, rispettivamente settima e ottava, dovranno superarsi per centrare la loro prima medaglia olimpica individuale della carriera.

Ad

Pechino 2022 Occhio a Duerr: c'è lei al comando dello slalom 2 ORE FA

Clamoroso! Shiffrin fuori anche in slalom dopo poche porte

Federica Brignone a tenere ancora alto l'onore in slalom. partirà col 20^ tempo. Le altre azzurre purtroppo non la copiano: Anita Gulli (32^) e Lara Della Mea (35^) non si trovano su questo manto nevoso e mancano l'accesso nelle prime trenta rispettivamente per 15 e 69 centesimi. In casa Italia, come ormai siamo abituati, èa tenere ancora alto l'onore in slalom. Fresco argento nel gigante , si sa che la danza tra i pali non è la sua specialità, ma riesce comunque a strappare una comoda qualificazione in seconda manche, dove. Le altre azzurre purtroppo non la copiano: Anita Gulli (32^) e Lara Della Mea (35^) non si trovano su questo manto nevoso e mancano l'accesso nelle prime trenta rispettivamente per 15 e 69 centesimi.

La top-10 dopo la prima manche

1. L. DUERR (GER) 52.17 2. M. GISIN (SUI) +0.03 3. S. HECTOR (SWE) +0.12 4. A. SLOKAR (SLO) +0.47 5. W. HOLDENER (SUI) +0.48 6. P. MOLTZAN (USA) +0.62 7. K. LIENSBERGER (AUT) +0.66 8. P. VLHOVA (SVK) +0.72 9. C. RAST (SUI) +1.18 10. K. GALLHUBER (AUT) +1.23

Occhio a Duerr: c'è lei al comando dello slalom

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Shiffrin disperata dopo l'uscita, rimane immobile a bordo pista 2 ORE FA