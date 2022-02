Dopo la dura rinuncia al superG terminato poche ore fa, Sofia Goggia spera di essere al cancelletto di partenza della prova femminile di discesa libera di martedì. Sulle condizioni dell'azzurra si è espresso il medico della Fisi Andrea Panzeri che si è detto ottimista in vista di martedì. Il dottore ha in ogni caso invitato tutti alla prudenza poichè Sofia è tornata sugli sci solo nella giornata di mercoledì.

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

"Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. - spiega il dottor Panzeri - La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare energie senza la giusta preparazione“.

"Ora avremo qualche giorno in più a disposizione per aumentare i carichi di lavoro, andare in progressione e trovare la fiducia. A breve ci sarà un ulteriore controllo al ginocchio, per capire come risponde. Poi capiremo le sue sensazioni per poter prendere tutti insieme la decisione." - chiarisce ancora una volta il medico, sottolineando come nulla sia ancora certo nemmeno per lo staff dell'azzurra.

Incalzato sulle tre prove cronometrate in programma tra sabato e lunedì, Panzeri ha dichiarato: "Stiamo lavorando in modo graduale e progressivo per trovare la forma e le giuste sensazioni. La prova cronometrata di sabato? Non siamo qui per rischiare, se ci sarà è perché la situazione sarà chiara e definita. Sarà al cancelletto di partenza della gara se la condizione clinica lo permetterà. Non vogliamo sottoporla a nessun rischio. Se siamo qui a questo punto è perché può provarci."

