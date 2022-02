Tale padre, tale figlio. Accade raramente nel mondo dello sport, figurarsi alle Olimpiadi Invernali. Se poi lo si ottiene nella medesima gara, si raggiunge l'apice della storia. Ci è riuscito Johannes Strolz, facendo saltare il banco in una combinata maschile dall'esito scontato alla vigilia, forse troppo. Invece accade il contrario. Come il padre Hubert conquistò la medaglia d'oro nella combinata maschile di sci alpino a Calgary 1988, il figlio austriaco lo emula a Pechino 2022.

Un evento senza precedenti nello sci alpino. Per trovare un precedente ai Giochi Olimpici invernali bisogna passare all'hockey su ghiaccio, dove il padre William e Dave Christian trionfarono a distanza di 20 anni per la nazionale canadese. E pensare che Strolz era ad un passo dall'esclusione totale dal giro della nazionale, poi la seconda possibilità della carriera tramutata in una clamorosa vittoria nello slalom di Adelboden e la convocazione alle Olimpiadi. Il resto è favola.

Il podio

Pinturault e Meillard sbagliano, pagano troppo e non possono più ricucire lo strappo. Costretti a rischiare in slalom, l'eccessiva foga li porta fuori pista. Occasione persa soprattutto per il transalpino, che avrebbe potuto mettersi al collo il primo oro olimpico dopo tre medaglie degli altri colori. Sembrava l'ennesima combinata dall'esito scontato, con i discesisti che non avevano guadagnato abbastanza per difendersi nella seconda manche, lasciando esclusivamente agli slalomisti il discorso per le medaglie. Ma qualcosa non va secondo i piani degli specialisti delle prove tecniche. Nella prova di discesa , pagano troppo e non possono più ricucire lo strappo. Costretti a rischiare in slalom, l'eccessiva foga li porta fuori pista. Occasione persa soprattutto per il transalpino, che avrebbe potuto mettersi al collo il primo oro olimpico dopo tre medaglie degli altri colori.

Comincia la manche decisiva: Aleksander Aamodt Kilde e James Crawfordsi danno bagarre per quella che poteva sembrare una magra consolazione e invece si trasforma in una lotta per l'argento. Entrambi mantengono un buon ritmo, con il norvegese che resta davanti per 9 centesimi. Per Kilde arriva la seconda medaglia a Pechino 2022 dopo il bronzo in Super G; Crawford riporta il Canada sul podio nello sci alpino dopo i buoni piazzamenti nelle prove veloci. Tanto per restare in tema parentele, proprio il canadese rivendica il quarto posto della zia Judy cinquanta anni fa (quarta nello slalom femminile di Sapporo 1972).

Johannes Strolz, il migliore slalomista a metà gara, non sbaglia una virgola e costringe i diretti avversari dopo di lui a superarsi se vogliono strappargli la medaglia d'oro. Ci prova per primo il connazionale e campione del mondo in carica Schwarz, ma si incespica nella seconda metà del tracciato e butta via pure la medaglia. Stesso copione per Justin Murisier, che non sale oltre il quarto posto a causa del distacco accumulato in discesa. Il 29enne austriaco si aggiudica

Pinturault deludente in discesa, è staccato di quasi due secondi

Innerhofer decimo

Primo e unico piazzamento in queste Olimpiadi per Christof Innerhofer, alla fine 10° in una gara da 27 atleti al via, bistrattata dopo i pasticci organizzativi durante l'ultimo quadriennio. Dopo aver chiuso ad oltre un secondo di ritardo in discesa, l'azzurro perde quattro secondi in quella che non è la sua specialità. Una top-10 raggiunta più per demeriti degli altri.

