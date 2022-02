Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Kilde al comando dopo la discesa, ma non fa il vuoto

Aleksander Aamodt Kilde si trova al comando dopo la discesa valida per la combinata, terza gara del programma maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il norvegese però non riesce a fare la differenza che si aspettava e dovrà lottare per rimanere sul podio nello slalom.

00:01:56, 7 minuti fa