la startlist ufficiale della gara. È giunto il momento forse più atteso, per i tifosi italiani, di queste Olimpiadi di Pechino 2022 . Nella notte, alle 4.00, scenderanno in pista le grandi protagoniste della discesa libera, quarta prova del programma di sci alpino femminile di questa rassegna. Dopo la seconda e ultima prova cronometrata disputata in mattinata, è stata comunicata

Sofia Goggia ha scelto il pettorale numero 13 per provare a centrare un bis d'oro insperato viste Elena Curtoni, decima della WCSL, ha avuto in sorte il pettorale numero 1, mentre le sorelle Delago scenderanno una dopo l'altra: Nicol con il 10 e Nadia con l'11. ha scelto il pettoraleper provare a centrare un bis d'oro insperato viste le vicissitudini delle ultime settimane e che sarebbe storico per decine di motivi. Un numero alto, utile per dare un'occhiata alla concorrenza visto che è stato possibile disputare solo due training a causa della nevicata di domenica., decima della WCSL, ha avuto in sorte il pettorale, mentrescenderanno una dopo l'altra: Nicol con ile Nadia con l'

La vincitrice del secondo training, la svizzera Joana Haehlen, si giocherà le sue carte con il 4, appena prima dell'imprevedibile Ester Ledecka e dell'argento di PyeongChang Ragnhild Mowinckel. Ramona Siebenhofer cercherà un acuto con il 7, Mikaela Shiffrin dopo le Delago (con il 12). Le temibilissime elvetiche Corinne Suter e Lara Gut-Behrami avranno il 15 e il 19. Numero 17 per Kira Weidle, 18 Cornelia Huetter e 19 per Tamara Tippler. Le atlete al via saranno 36.

