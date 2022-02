Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Lara Gut irraggiungibile in Super G: primo oro olimpico in carriera

PECHINO 2022 - Storico back to back tra Mondiali e Olimpiadi per Lara Gut-Behrami nel Super G femminile. La ticinese è impressionante nel tratto centrale e conquista il primo oro a cinque cerchi, pochi giorni il bronzo in gigante.

