In pista anche Elena Curtoni e Nadia Delago, rispettivamente 18esima e 15esima. Si sono svolte quest’oggi le prove della discesa libera di sci alpino femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022, dove Sofia Goggia è tornata a sorridere al traguardo , mentre Federica Brignone ha saltato due porte, mettendo a segno il ventesimo crono.

Le nostre portacolori hanno cercato di saggiare il terreno in vista della seconda prova che si disputerà domani sempre alle ore 4.00, confidando che il meteo non faccia le bizze (sembra che possa arrivare maltempo con forte neve) e che vada a sconvolgere tutti i programmi.

Ad

Pechino 2022 Goggia: "Si può fare qualcosa di bello, nonostante mie condizioni" 2 ORE FA

Sofia Goggia torna in pista! Rivivi la sua prima prova in discesa

Le parole di Curtoni

"Mi è piaciuta molto questa discesa e ho avuto un buon feeling. Certo, son andata un po’ a spasso in certi punti ma come prima prova sono contenta. Proverò a qualificarmi anche per riscattarmi dal superG” – ha dichiarato Curtoni al termine della prova ai microfoni della FISI.

Le parole di Nadia Delago

Per Delago invece un po’ di pressione, derivata dal pettorale numero 1, ma sensazioni sono state comunque positive. "Ero un po’ agitata perché non ero tranquillissima scendendo per prima. La pista è molto bella, più facile di quello che sembrava: la neve è eccellente e mi son divertita tanto”.

Siparietto Brignone con Curtoni: "Ho saltato tutte le porte!"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Goggia pronta per la discesa: "Non ho avuto paura" 4 ORE FA