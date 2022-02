Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Ledecka quasi in testacoda! Brivido per la ceca nella discesa femminile

PECHINO 2022 - Ester Ledecka rischia grosso nella discesa olimpica: mentre era in luce verde, la ceca va in rotazione col busto. Resta in gara per miracolo, ma deve dire addio alle speranze di medaglia.

00:01:57, 18 minuti fa