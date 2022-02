Meno di mezzo secondo separa Luca De Aliprandini dalla gloria della medaglia olimpica nel gigante maschile di sci alpino dopo la prima manche. Tanto equilibrio nella prima metà di una gara resa difficile dalla scarsa visibilità per la fitta nevicata. L'azzurro è tra coloro che patiscono maggiormente questa situazione andata lievemente migliorandosi, chiudendo sesto ma non così lontano dall'alloro.

Come da pronostico, Marco Odermatt è ancora padrone di una specialità in cui ha vinto quattro delle ultime cinque gare e ha ottenuto un secondo posto come peggior risultato. Tuttavia il 24enne elvetico non recita il ruolo dominatore assoluto, siccome i primi cinque della graduatoria provvisoria sono compresi in poco meno di due decimi. di una specialità in cui ha vinto quattro delle ultime cinque gare e ha ottenuto un secondo posto come peggior risultato. Tuttavia il 24enne elvetico non recita il ruolo dominatore assoluto, siccome i primi cinque della graduatoria provvisoria sono compresi in poco meno di due decimi.

Tabellina del quattro alle spalle del fenomeno leader della Coppa del Mondo: secondo a sorpresa a soli 4 centesimi l'austriaco Stefan Brennsteiner, seguito di altrettanti dal campione del mondo in carica Mathieu Faivre (in ombra finora in stagione), poi dal norvegese Henrik Kristoffersen, primo a scendere.

Il 31enne trentino è più staccato rispetto al treno dei primi cinque, trenta centesimi dietro a Favrot, ma proprio per questo non avrà nulla da perdere nella seconda manche e potrà attaccare a tutta. Davanti a De Aliprandini, tornato in gara un mese dopo la brutta caduta di Adelboden che ha messo un freno alla sua miglior condizione fisica della carriera, anche il francese Thibaut Favrot (5° a +0.19)., trenta centesimi dietro a Favrot, ma proprio per questo non avrà nulla da perdere nella seconda manche e potrà attaccare a tutta.

