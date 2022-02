Domenica 13 febbraio lo sci alpino vivrà una delle pagine olimpiche più interessanti con il gigante maschile. Sul pendio di Yanqing tutti a caccia di Marco Odermatt, sovrano assoluto della stagione e grande favorito nella gara tra le porte strette. Per l’Italia speranze di podio affidate al vice Campione del Mondo Luca De Aliprandini, sbarcato a Pechino in condizioni non ottimali ma comunque fiducioso sul buon esito della sua Olimpiade.

Il trentunenne di Cles era incappato in una brutta caduta nel gigante di Adelboden a poche settimane dalla trasferta cinese. Oggi si è confidato ai microfoni della FISI ragguagliando i tifosi sulle proprie sensazioni: “Da quando siamo arrivati abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training”.

“Oggi ho riposato, sabato ci sarà la sciata in pista e domenica la gara. Il piede va molto bene – rassicura – Ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa prima di partire e mi ero allenato bene. Provo solo un po’ di fastidio ma riesco ad allenarmi bene e a fare due/tre giri senza nessun problema. I primi giorni ho sofferto di un po’ di mal di schiena, ma è normale perché i carichi a cui ci si sottopone sciando dopo qualche settimana di stop sono sempre una cosa di diversa dall’allenamento in palestra. Ora, comunque, anche la schiena è sotto controllo”.

Mancano ormai poche ore all’esordio olimpico: “Mi sto adattando alla neve un po’ particolare che c’è qui: il primo giorno ho avuto un po’ di difficoltà, ma poi è andata sempre meglio. Ora stiamo facendo delle valutazioni sui materiali e penso che anche lì abbiamo trovato delle buone opzioni. Anche se la gara è importante non sono particolarmente teso, anzi. Sono davvero contentissimo di essere qui. So quanto ho lavorato nelle ultime quattro settimane e ora ho tanta voglia di gareggiare e di divertirmi”.

Oltre a De Aliprandini vedremo al cancelletto di partenza anche gli slalomisti Alex Vinatzer e Tommaso Sala. La prima manche prenderà il via alle ore 3.15, inversione dei trenta prevista alle 6.45: chissà che dopo l’oscuro capitolo nella velocità la rassegna del settore maschile possa prendere finalmente una piega trionfale.

