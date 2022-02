Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Marta Bassino fuori nella prima manche di gigante femminile, l'azzurra scivola alla terza porta

PECHINO 2022 - Comincia nel peggiore dei modi l'Olimpiade di Marta Bassino, che alla terza porta della prima manche di gigante femminile si inclina troppo e va a terra. Un ritiro che non ci voleva per la cuneese, l'Italia perde una carta importante per la medaglia.

00:01:04, un giorno fa