Sci Alpino

Olimpiadi invernali, Matteo Marsaglia: "Contento della prova, ma è difficile avere ritmo"

PECHINO 2022 - Matteo Marsaglia ai microfoni di Eurosport: "Sono contento della prova, anche se le condizioni sono davvero impegnative. È difficile avere ritmo. Spero di fare un terzo test domani. Ieri avevo un buon set up, mentre oggi invece non mi è piaciuto per niente. Dovrò sistemarlo".

00:00:57, 43 minuti fa