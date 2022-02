Sci Alpino

Olimpiadi Invernali - Matteo Marsaglia dopo la discesa: "Mi è andata bene, mi ero visto nelle reti"

PECHINO 2022 - Matteo Marsaglia commenta a caldo il 15° posto in discesa libera, "sporcato" da quell'incrocio degli sci, dove ha rischiato di cadere e farsi male. In più racconta i suoi primi giorni di permanenza nella bolla olimpica: "Nonostante il Covid, me la sto vivendo meglio di quattro anni fa".

