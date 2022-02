Mikaela Shiffrin, una delle atlete di copertina della vigilia e sprofondata in un incubo impronosticabile, che se non ci fossero le immagini a raccontarlo non sarebbe credibile per nessuno. Le Olimpiadi di Pechino 2022 saranno ricordate, come ogni edizione a cinque cerchi, per le gesta dei grandi campioni e per le incredibili storie che si nascondono dietro a tanti dei suoi protagonisti meno blasonati. Ma non solo. La rassegna in terra cinese resterà per tempo nella memoria come l'edizione nera di, una delle atlete di copertina della vigilia e sprofondata in un incubo impronosticabile, che se non ci fossero le immagini a raccontarlo non sarebbe credibile per nessuno.

La statunitense arrivava alle sue terze Olimpiadi con un obiettivo ben fisso in mente: salire sul podio in tutte le gare a cui avrebbe preso parte, preferibilmente agguantando la medaglia del metallo più prestigioso. In ordine di programma, le certezze erano gigante, slalom e combinata. Le ambizioni era vive anche in Super G, con la discesa a rimanere un'incognita fino all'ultimo e la partecipazione al Team Event decisa in corso d'opera. Bene, sul suo terreno di caccia, Shiffrin ha inanellato tre uscite clamorose.

Sette porte in gigante, quattro e mezzo in slalom, una dozzina tra i rapid gates in combinata. La pista su cui Shiffrin doveva costruire una grossa fetta della sua epopea pechinese, di fatto, non è esistita per lei. Mai arrivata al primo intermedio, mai il tempo di prendere il ritmo. La 26enne di Vail aveva preso parte a diciotto eventi tra Mondiali e Olimpiadi prima del 2022 e non era mai uscita, finendo al massimo ottava. In generale, le tre gare senza arrivare al traguardo collezionate in Cina sono numericamente le stesse che aveva messo insieme nelle novanta gare precedenti a questo evento. Un dato pazzesco, che non si può spiegare. A Pechino, le uniche competizioni che ha concluso sono il Super G (nona, lontana dalle medaglie) e la discesa (diciottesima e senza grosse velleità, a quel punto).

Risulta anche strano parlare di pressione per un'atleta del suo calibro, capace di vincere tutto a ripetizione ed eletta già ora da tanti come la più grande di sempre del suo sport. Dopo la tragica morte del padre, Shiffrin si è dimostrata più umana, più terrena, più accessibile a tutti gli altri nei rapporti personali. Magari la perdita di qualche oncia della sua freddezza mentale l'ha fatta tremare nell'evento che conta più di tutti, ma è solo una supposizione. I quesiti sono molteplici e arrivano come stilettate da ogni angolo, ma lei stessa non ha le risposte giuste per l'incubo che ha vissuto in questa Olimpiade. Non le ha ora e forse non le avrà mai.

Alla domanda "come stai", Mikaela ha reagito ridendo e ha continuato a farlo per tutta l'intervista. Come a dire "è andata così, è assurdo, ma bisogna andare avanti e non ha più senso pensarci". Il suo futuro prossimo si chiama Team Event e lei stessa, dopo la combinata, ci ha scherzato su dicendo che sarà l'anello debole della squadra. Poi, lasciata Pechino, il gran ritorno in Coppa del Mondo. Con diciassette punti da difendere su Petra Vlhova e dieci gare ancora in calendario, per mettere in bacheca la sua quarta Sfera di cristallo. Pietra sopra e via, perchè gli obiettivi di Shiffrin non mancano mai e sono sempre i più prestigiosi possibili. Di certo ha reagito in maniera diversa dopo l'uscita in combinata. Nel gigante era incredula. Nello slalom, l'avevamo vista sconsolata e con la testa tra le mani a bordo pista mentre le avversarie continuavano a scendere. Al terzo ko, dopo l'immediata e inevitabile delusione, ha cambiato espressione.. Come a dire "è andata così, è assurdo, ma bisogna andare avanti e non ha più senso pensarci". Il suo futuro prossimo si chiama Team Event e lei stessa, dopo la combinata, ci ha scherzato su dicendo che sarà. Poi, lasciata Pechino, il gran ritorno in Coppa del Mondo. Con diciassette punti da difendere su in classifica generale e dieci gare ancora in calendario, per mettere in bacheca la sua quarta Sfera di cristallo. Pietra sopra e via, perchè gli obiettivi di Shiffrin non mancano mai e sono sempre i più prestigiosi possibili.

