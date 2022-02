La prova della fuoriclasse statunitense è durata pochissimi secondi, finendo lungo linea nelle porte iniziali e non riuscendo a rimanere dentro. Lei che raramente in tutta la sua carriera aveva commesso errori costati così cari, incassa due pesantissimi ritiri nelle prime due gare di Pechino 2022. Shiffrin infatti era finita Mai avremmo pensato di vedere Mikaela Shiffrin disperata , accasciata a bordo pista con le mani sul casco per coprirsi la faccia. E invece è proprio quello che è accaduto nella notte italiana durante la prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali.i, finendo lungo linea nelle porte iniziali e non riuscendo a rimanere dentro. Lei che raramente in tutta la sua carriera aveva commesso errori costati così cari, incassa due pesantissimi ritiri nelle prime due gare di Pechino 2022. Shiffrin infatti era finita fuori pista anche nel gigante femminile disputato due giorni prima.

Subito dopo la gara, la pluricampionessa ha analizzato l'uscita: "Ho iniziato a spingere fin dall’inizio. Avevo tutte le intenzioni di sciare più forte che potevo, subito sono scivolata un po’ in una curva ma non volevo allargare la mia linea. La mia intenzione era di andare sulla linea più aggressiva, la linea più impegnativa da sciare che è anche la più veloce. Non ho superato il quinto palo, qualcosa è andato storto".

Uscire di scena per due volte consecutive ha un impatto pesante soprattutto sul morale e la mentalità di un atleta, anche nel caso di una come la 26enne del Colorado, che con le sue manche spaziali ci ha abituato a pensare che non fosse umana. Invece dopo lo slalom olimpico sono uscite tutte le sue fragilità.

Ma cosa le sta passando per la testa in questi istanti? "Adesso voglio fermarmi un attimo a riflettere, rielaborare quanto successo e cercare di capire cosa ho fatto davvero di sbagliato. Questa uscita sta mettendo in discussione i miei ultimi 15 anni e tutto ciò che credevo di sapere sulla mia sciata, sullo slalom e sul modo di affrontare le competizioni dal punto di vista mentale. In questo momento sono piuttosto giù di morale, ma non sarà così per sempre" ammette Shiffrin.

Messaggi d'affetto per Shiffrin dal mondo dello sport

Il doppio ritiro di Mikaela Shiffrin alle Olimpiadi Invernali ha lasciato tutti a bocca aperta. Molti pensano che si tratti di un blocco mentale dovuto alla pressione di voler andare a medaglia in tutte le gare, obiettivo chiaramente sfumato. Qualcosa di simile l'ha provato alle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici Estivi un'altra grande campionessa statunitense del calibro di Simone Biles, che ha immediatamente mostrato la propria vicinanza sui social. Ma sono tanti i messaggi di conforto da parte dei grandi personaggi sportivi. Spicca tra tutti quello dell'ex leggenda dello sci alpino femminile Lindsey Vonn: "Sono distrutta per Mikaela Shiffrin ma questo non la priva della leggendaria carriera e di quello che è capace di fare e realizzerà in futuro. Mantieni la testa alta".

