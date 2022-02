Mikaela Shiffrin. La 26enne di Vail ha un palmarès già leggendario su ogni fronte e non è un segreto che la rassegna cinese sia il suo grande obiettivo stagionale, anche se va detto che si trova in testa anche alla classifica di Coppa del Mondo. Quando pensiamo alle più grandi superstar presenti alle Olimpiadi di Pechino 2022 , la nostra mente corre veloce e decisa al profilo di. La 26enne di Vail ha un palmarès già leggendario su ogni fronte e non è un segreto che la rassegna cinese sia, anche se va detto che si trova in testa anche alla classifica di Coppa del Mondo.

Con ogni probabilità, la fuoriclasse statunitense prenderà parte a tutte le gare individuali in programma. Nell'ordine di calendario: gigante, slalom, Super G, discesa e combinata. Nella sua testa c'è il sogno di salire (almeno) sul podio in tutte le competizioni. Un traguardo leggendario, e che solo lei è in grado di raggiungere. Se vincesse tre ori, diventerebbe la prima di sempre a raggiungere cinque successi olimpici nello sci alpino, superando Kjetil Andre Aamodt e Janica Kostelic.

Shiffrin: "Olimpiadi momento migliore, ma vincere è difficilissimo"

Quando gareggia Mikaela Shiffrin?

Come detto, Shiffrin dovrebbe prendere parte a tutte le gare individuali del programma femminile.

lunedì 7 febbraio - gigante (alle 3.15 e alle 6.45 italiane)

mercoledì 9 febbraio - slalom speciale (alle 3.15 e alle 6.45 italiane)

venerdì 11 febbraio - Super G (alle 4 italiane)

martedì 15 febbraio - discesa libera (alle 4 italiane)

giovedì 17 febbraio combinata (alle 3.30 e alle 7 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Mikaela Shiffrin ha partecipato già a due edizioni delle Olimpiadi invernali, disputando in tutto cinque gare. Ha vinto due ori (slalom speciale a Sochi 2014 e gigante a PyeongChang 2018) e un argento (combinata a PyeongChang). Nelle altre due gare a cinque cerchi ha ottenuto un quarto posto (slalom a PyeongChang) e un quinto (gigante a Sochi).

Quanti anni ha Mikaela Shiffrin?

Shiffrin compirà 27 anni il 13 marzo, ma avendo debuttato (e cominciato a vincere) da giovanissima è a tutti gli effetti una veterana. Se il fisico e l'ambizione resteranno intatte, potremo ammirare le sue gesta anche a Milano-Cortina 2026.

