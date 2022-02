Olimpiadi di Pechino 2022. Si parte con l'atteso gigante, prima tappa dell'assalto di Lunedì 7 febbraio comincia il programma dello sci alpino femminile alle. Si parte con l'atteso gigante, prima tappa dell'assalto di Mikaela Shiffrin alla storia delle discipline olimpiche invernali e dello sport in generale. Sulle nevi di Yanqing, si sa, la fuoriclasse statunitense arriva per mettersi al collo una medaglia in tutti gli eventi a cui prenderà parte. Ma quanti sono, dunque, questi eventi? Forse tutti quelli possibili, come da lei confermato all'ufficio stampa di U.S. Ski and Snowboard.

Shiffrin: "Olimpiadi momento migliore, ma vincere è difficilissimo"

Gigante, slalom, Super G e combinata, questo è sicuro. Shiffrin ha ancora qualche dubbio sulla partecipazione alla discesa, che si riserverà di sciogliere poco prima della gara (in programma il 15). "Dovremo aspettare le prove per capirlo" - ha detto, confermando la sua presenza almeno nel primo training. "Non ci sono molte ragioni per cui non dovrei fare la discesa, a meno che il programma non cambi e la fatica inizi a giocare un ruolo importante, diventando un rischio per la sicurezza". Ma non solo. La 26enne di Vail ha aperto alla possibilità di esserci anche nel team event di sabato 19 febbraio. "Il parallelo è una possibilità a questo punto. Stiamo cercando di avere la conferma di quali atleti hanno intenzione di rimanere fino alla fine per disputarlo. Comunque abbiamo molta gente in squadra e voglio che tutti i miei compagni che sono arrivati fin qui vivano il loro momento".

Shiffrin ha già vinto due ori e un argento nelle sue due precedenti partecipazioni ai Giochi olimpici invernali, tra Sochi e PyeongChang. Se dovesse davvero prendere parte a sei gare e soprattutto salire sul podio in tutte o quasi queste competizioni, darebbe una spallata ai record storici dello sci alpino in salsa olimpica. Il primato di ori, ad esempio, detenuto al momento dalla croata Janica Kostelic e dal norvegese Kjetil Andre Aamodt con quattro trionfi. O lo stesso record di podi a cinque cerchi che spetta sempre a Aamodt con otto presenze tra i primi tre tra il 1992 e il 2006. Certo, non sarà facile. In gigante Sara Hector parte da favorita, in slalom sarà gran duello con Petra Vlhova e in Super G c'è da superare in primis la pattuglia italiana. Ma scommettere contro Mikaela Shiffrin non è mai saggio, figuriamoci su questo palcoscenico.

