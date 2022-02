Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Odermatt resiste ed è oro, l'applauso dei commentatori

Marco Odermatt fa una manche accorta in gigante, dopo l'exploit di Kranjec. I commentatori Silvano Varettoni e Zoran Filicic restano aggrappati alla sedia per la suspence per tutta la sua mance, poi quando vedono la luce verde si lasciano andare a un applauso per l'assoluto talento del nuovo campione olimpico.

