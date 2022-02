Clement Noel vince l'oro tra i pali stretti scalando posizioni e salendo in cattedra con una seconda manche divina. Continua la favola di Johannes Strolz, che conquista l'argento in slalom ed eguaglia il bottino del padre Hubert a Calgary 1988 (qualche giorno prima aveva replicato l'oro in combinata). Sul podio anche la Norvegia con il campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag che precede per meno di un decimo il connazionale Henrik Kristoffersen. Gli slalom delle rimonte, quelli di Pechino 2022. Dopo Petra Vlhova , anchescalando posizioni e salendo in cattedra con una seconda manche divina. Continua la favola di Johannes Strolz, che conquista l'argento in slalom ed eguaglia il bottino del padre Hubert a Calgary 1988 (qualche giorno prima aveva replicato l'oro in combinata). Sul podio anche la Norvegia con il campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag che precede per meno di un decimo il connazionale Henrik Kristoffersen.

Il migliore degli azzurri è Giuliano Razzoli, 8° a poco meno di un secondo, mentre Sala non riesce a ripetersi (11°) e Vinatzer termina la gara a poche porte dal traguardo. Un'altra spedizione deludente per il settore maschile dello sci alpino, a cui manca la medaglia da Sochi 2014 e l'oro da Vancouver 2010, quest'ultimo per giunta da colui che a 37 anni ha ancora tenuto in piedi la baracca. Per due di loro resta il team event come ultima spiaggia, supportati dalle donne. Peccato per l'Italia, perché anche la nostra nazionale ci credeva nella rimonta, con tanto di cabala: Tommaso Sala partiva dall' ottavo posto della prima manche , esattamente come l'oro di Vlhova in slalom femminile e l'argento di Zan Kranjec in gigante. E invece per vedere il tricolore in classifica bisogna aspettare Svizzera e Germania., 8° a poco meno di un secondo, mentre Sala non riesce a ripetersi (11°) e Vinatzer termina la gara a poche porte dal traguardo., a cui manca la medaglia da Sochi 2014 e l'oro da Vancouver 2010, quest'ultimo per giunta da colui che a 37 anni ha ancora tenuto in piedi la baracca. Per due di loro resta il team event come ultima spiaggia, supportati dalle donne.

La top-10

1. C. NOEL (FRA) 1:44.09 2. J. STROLZ (AUT) +0.61 3. S. FOSS-SOLEVAAG (NOR) +0.70 4. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.79 5. L. MEILLARD (SUI) +0.80 6. D. YULE (SUI) +0.86 7. L. STRASSER (GER) +0.93 8. G. RAZZOLI (ITA) +0.96 9. A. POPOV (BUL) +1.06 10. A. KHOROSHILOV (ROC) +1.08

La gara

Equilibrio totale dopo la prima manche: otto atleti raccolti in meno di mezzo secondo e dodici in uno intero, tutti capaci di giocarsi una medaglia se non qualcosa di più visti i precedenti in Coppa del Mondo.

