Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Paris trova vento a favore, 5° nella seconda prova

Dominik Paris trova una folata di vento nel tratto finale in scorrevolezza, ma non si fa sorprendere e, anzi, guadagna quei centesimi che bastano per terminare le prove in quinta posizione. L'azzurro migliore dunque nella seconda prova della discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022, nonostante qualche sbavatura.

00:01:23, un' ora fa