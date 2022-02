Sara Hector può essere contagiosa e trascinante. Federica Brignone si presenta al via del Super Gigante femminile di Pechino come una delle grandi favorite, se non la candidata principale all'oro. Lo confermano le tre vittorie ottenute in questa stagione in Coppa del mondo in questa disciplina e sei successi stagionali in Coppa del mondo su sette appuntamenti: tre con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con Goggia (Lake Louise e Val d'Isère) e uno con Curtoni (Cortina). L'euforia per quell'argento conquistato nel gigante alle spalle dell'inarrivabilepuò essere contagiosa e trascinante. Federica Brignone si presenta al via deldi Pechino come una delle grandi favorite, se non la candidata principale all'oro. Lo confermano le tre vittorie ottenute in questa stagione in Coppa del mondo in questa disciplina e la leadership nella classifica di specialità con 477 punti. La squadra azzurra femminile si presenta infatti al Super G sulla scorta disu sette appuntamenti: tre con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con Goggia (Lake Louise e Val d'Isère) e uno con Curtoni (Cortina).

Non c'è Goggia, ma occhio a Curtoni e Bassino

Elena Curtoni, che attualmente è seconda nella classifica di Super Gigante in coppa del mondo grazie a una vittoria (a Cortina) e a due podi, e Marta Bassino, che è uscita in Gigante e avrà voglia di rivincita dopo le lacrime di rabbia nella prima gara di questi Giochi Olimpici. A sostituire la Goggia invece Francesca Marsaglia, che a 32 anni disputa la sua seconda Olimpiade. Come ufficializzato dal team Italia, non ci sarà al via Sofia Goggia , che si concentrerà sulla discesa libera dopo l'infortunio occorso al ginocchio. Al via peròche attualmente è seconda nella classifica di Super Gigante in coppa del mondo grazie a una vittoria (a Cortina) e a due podi, eche è uscita in Gigante e avrà voglia di rivincita dopo le lacrime di rabbia nella prima gara di questi Giochi Olimpici. A sostituire la Goggia invece, che a 32 anni disputa la sua seconda Olimpiade.

Brignone: "Buon feeling con questa pista"

"Nel mese di gennaio ho fatto quasi sempre velocità, qui in Cina non ho avuto occasione fino a oggi di mettere gli sci lunghi, ma giro dopo giro è andata sempre meglio, sento un buon feeling, il grip è buono, la pista è omogenea", ha affermato Brignone, secondo cui "sarà una gara tosta senza avere avuto possibilità di allenarsi sopra senza fare le prove, come è invece già successo ai nostri colleghi uomini. Ho deciso di scegliere un numero a metà, così avrò la possibilità di vedere qualche discesa di chi mi precede e per farmi un'idea della tracciatura. L'obiettivo è quello di sciare come ho fatto nel corso della stagione in questa specialità, dove mi sono sempre trovata bene".

Le avversarie e i pettorali

Brignone sarà la prima azzurra a scendere con il pettorale numero 9. Elena Curtoni ha il 13, Francesca Marsaglia il 18, Marta Bassino il 19. E le avversarie? Le principali "contender" e rivali delle azzurre sono le austriache Tamara Tippler (pettorale numero 5 e attualmente quarta nella classifica di Super G) e Cornelia Huetter (numero 8), le svizzere Michelle Gisin (pettorale numero 4), Lara Gut-Behrami (pettorale numero 7) e Corinne Suter (numero 15), la francese Tessa Worley (pettorale 6) e la solita Mikaela Shiffrin, che avrà una carica particolare dopo l'uscita di scena sia nello speciale che nel gigante. Outsider, ma sempre minacciosa e campionessa olimpica in carica della specialità Ester Ledecka (pettorale numero 2), che in stagione non è andata fortissimo in Super G, ma che in queste gare riesce sempre a tirare fuori qualcosa di particolare (ha appena vinto un oro nello snowboard).

