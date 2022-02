Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Perde lo sci, che finisce in neve fresca e non si trova più: gara interrotta!

L'atleta di Hong Kong Hau Tsuen Adrian Yang è uno dei tantissimi a uscire nelle difficili condizioni della prima manche del gigante maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nella caduta, l'atleta perde uno sci, che finisce nella neve fresca a lato del tracciato e non viene più trovato nonostante le ricerche di un addetto a bordo pista. Gara interrotta per qualche minuto per evitare pericoli.

00:01:23, un' ora fa