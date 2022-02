Era partita con un piede fuori dalla possibilità di conquistare la medaglia nel "suo" slalom (ne ha vinti cinque in questa stagione e si è già aggiudicata la coppa di specialità), forse patendo la pressione della favorita. Ma nella seconda manche Petra Vlhova si scatena e completa una fantastica rimonta dall'ottavo posto. La Slovacchia diventa così la 25^ nazione ad entrare nel medagliere olimpico dello sci alpino, Vlhova conquista la prima medaglia, peraltro d'oro, e a 26 anni completa il "grande slam" (Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi).

sul podio con la slovacca ci salgono Katharina Liensberger (da 7^ ad argento) e Wendy Holdener, che colleziona sì la seconda medaglia olimpica, ma anche il 32° podio in questa specialità senza mai salire sul gradino più alto. Poco importa se non a livello statistico: è l'unica capace di confermarsi sul podio dello slalom quattro anni dopo, dall'argento al bronzo. Lo "slalom delle sorprese" della prima manche che esclude clamorosamente Mikaela Shiffrin , nella seconda riordina le carte:(da 7^ ad argento), che colleziona sì la seconda medaglia olimpica, ma anche il 32° podio in questa specialità senza mai salire sul gradino più alto. Poco importa se non a livello statistico: è l'unica capace di confermarsi sul podio dello slalom quattro anni dopo, dall'argento al bronzo.

Federica Brignone, unica azzurra nelle trenta a metà gara, finisce fuori pista. Ma c'è comunque un pizzico di Italia sul gradino più alto del podio, con l'allenatore della campionessa olimpica Mauro Pini che traccia la seconda manche, mettendo anche in trappola le avversarie. È anche merito suo se Vlhova oggi è passata alla storia.

La top-10

Ci si aspettava l'ennesimo capitolo del duello Shiffrin-Vlhova, poi sembrava addirittura che nessuna delle due potesse andare a medaglia, con l'inaspettato fuori pista della statunitense nelle prime porte e la slovacca che ha dovuto recuperare un passivo di 72 centesimi. L'impresa alla fine riesce alla slovacca, ma che fatica. E lo dimostrano pure i distacchi, risicatissimi: tutto il podio raccolto in 12 centesimi e Lena Duerr, al comando a metà gara , che si incespica sul finale e ottiene un amaro quarto posto per sette centesimi.

Sfiora un inaudito back-to-back Sara Hector, che possedeva un secondo di vantaggio su Vlhova a metà tracciato. Ma la svedese cade nella trappola di un tracciato aritmico e molto tecnico senza più uscirne fuori. L'occasione va in fumo, la campionessa olimpica di gigante non riesce a raggiungere la linea d'arrivo dopo il terzo miglior crono al cancelletto. Discorso simile anche per Michelle Gisin (seconda dopo la prima manche), ma l'elvetica sopravvive e riesce a tagliare il traguardo, anche se sesta. Tanta Svizzera nelle prime dieci posizioni con le giovani Camille Rast e Aline Danioth.

1. P. VLHOVA (SVK) 1:44.98 2. K. LIENSBERGER (AUT) +0.08 3. W. HOLDENER (SUI) +0.12 4. L. DUERR (GER) +0.19 5. A. SLOKAR (SVK) +0.22 6. M. GISIN (SUI) +0.60 7. C. RAST (SUI) +0.77 8. P. MOLTZAN (USA) +1.20 9. A. SWENN LARSSON (SWE) +1.33 10. A. DANIOTH (SUI) +1.66

Le italiane

Si sapeva che lo slalom femminile non avrebbe regalato soddisfazioni. Federica Brignone ha tentato la rimonta dal 20° posto nella seconda manche, pensando solo ad attaccare, ma soffre la tecnicità della tracciatura e non termina la gara. Le uniche piazzate, quindi, sono le giovani Anita Gulli e Lara Della Mea, che completano la top-30. Nei grandi eventi infatti chi non raggiunge le prime trenta posizioni nella prima manche, disputa la seconda dopo che si è deciso il discorso per le medaglie.

Brignone, che peccato: esce mentre stava sciando bene

