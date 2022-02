Potrebbe essere questo il giorno della verità per Sofia Goggia. Saltato il ruolo di portabandiera a causa dell'infortunio due settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi Invernali, l'azzurra ha raggiunto la capitale cinese da pochi giorni per concentrarsi esclusivamente sulla discesa libera, dopo momento cruciale per capire il reale stato di forma della 29enne bergamasca. Da valutare inoltre le prime indicazioni sull'inedita pista Rock di Yanqing per tutte le atlete. . Saltato il ruolo di portabandiera a causa dell'infortunio due settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi Invernali, l'azzurra ha raggiunto la capitale cinese da pochi giorni per concentrarsi esclusivamente sulla discesa libera, dopo aver rinunciato al Super G . Tuttavia, non è ancora certa la sua presenza all'evento in cui si è laureata campionessa olimpica quattro anni fa e la sua prima uscita dal cancelletto, a pochi giorni dal ritorno sugli sci , rappresenta un. Da valutare inoltre le

Alla scoperta dei segreti del tracciato della discesa libera

3:50 - Le azzurre a scendere

Sette italiane proveranno la discesa oggi, eccole nell'ordine: 1 Nadia Delago, 3 Elena Curtoni, 4 Federica Brignone, 6 Marta Bassino, 11 Sofia Goggia, 25 Nicol Delago, 30 Francesca Marsaglia. Ovviamente i fari sono puntati su Goggia, ma sarà interessante capire chi delle altre si troverà più a suo agio su questa neve particolare.

3:45 - Tra poco via alle prime prove

Abbiamo conosciuto questo tracciato con gli uomini, ora invece tocca alle donne saggiare per la prima volta la pista "Rock" di Yanqing. Dalle ore 4:00 via al primo allenamento ufficiale della discesa libera femminile che andrà in scena martedì 15 febbraio.

Le azzurre si leccano le ferite dopo il mancato piazzamento sul podio del giorno precedente in Super G. Al momento l'Italia ha conquistato una medaglia con Federica Brignone nel gigante , mentre tra gli uomini l'unico piazzamento degno di nota finora è stato il 6° posto di Dominik Paris in discesa libera.

Dopo sei gare disputate, il medagliere di questa disciplina vede in testa Austria e Svizzera con due ori e cinque metalli per entrambe.

Il programma del giorno

Sei eventi da medaglia nell'ottavo giorno delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Partiti con lo snowboard cross a coppie misto, la giornata si chiuderà nel pomeriggio italiano con lo skeleton femminile.

