prevista alle ore 06.00 italiane. Sofia Goggia sarà in prova a un orario diverso da quello stabilito alla vigilia. Cambiano le condizioni climatiche, cambia anche il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo la cancellazione della prova cronometrata odierna della discesa femminile, quella prevista domani, lunedì 14 febbraio, è stata spostata in avanti di due ore ed è orasarà in prova a un orario diverso da quello stabilito alla vigilia.

Nuovo programma dunque per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, che dovrà anche esorcizzare il numero 17. Per le prove cronometrate, infatti, l’assegnazione dei pettorali di partenza avviene attraverso un sorteggio e l’azzurra ha avuto in dote quello che, alle nostre latitudini, viene considerato il numero sfortunato per eccellenza. Non di certo il meglio per gli scaramantici e per Sofia Goggia, reduce dall’infortunio di Cortina d’Ampezzo e che si è presentata ai Giochi in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali. Per la gara di martedì, invece, l’azzurra avrà il diritto di scegliere il proprio pettorale: sarà un numero dispari tra 1 e 19. La leader delle liste mondiali avrà il beneficio di poter decidere per prima.

