Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Rimonta d'oro, Vlhova vince lo slalom! Rivivi la sua gara

Petra Vlhova è la nuova campionessa olimpica dello slalom femminile. La slovacca vince in rimonta, risalendo dall'ottava posizione al successo con una manche finalmente degna del suo nome a Pechino 2022. Per lei e per la Slovacchia si tratta del primo titolo olimpico nello sci alpino.

00:01:30, 37 minuti fa