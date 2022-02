Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Rischio in partenza, poi domina il Super G: rivivi la gara di Mayer

Matthias Mayer vince il Super G alle Olimpiadi di Pechino 2022 e conquista il suo terzo oro e la quarta medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo in discesa. L'austriaco rischia grosso in partenza, dove per poco non apre il cancelletto al momento sbagliato, poi si scatena nel finale e può esultare.

00:02:13, 8 minuti fa