Archiviato a Yanqing l’ultimo evento individuale di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, si resta in attesa del parallelo a squadre in programma sabato 19 febbraio. Per l’Italia è arrivata una nuova medaglia grazie a Federica Brignone, che è salita sul terzo gradino del podio nella combinata alpina femminile portando a casa la seconda top3 della sua rassegna a cinque cerchi cinese (dopo l’argento in gigante).

Ad

Pechino 2022 Mamma Brignone: "Chiedo scusa a Goggia, ma rimane un’egocentrica" 5 ORE FA

Malagò: "Si chiudano qui le polemiche"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha celebrato il risultato della 31enne valdostana commentando però anche le dichiarazioni di , presidente del CONI, ha celebrato il risultato della 31enne valdostana commentando però anche le dichiarazioni di Maria Rosa Quario , mamma di Brignone (ed ex sciatrice di Coppa del Mondo), su Sofia Goggia

Oggi Federica Brignone ha vinto una medaglia strepitosa e complicatissima. Sofia Goggia sappiamo tutti quello che ha fatto. Tra 48 ore c’è una gara importante (il team event, ndr), dove ci giochiamo molto. Non mi sembra giusto aggiungere nulla e mi auguro che lo facciano anche loro. No ad altre puntate, non fa onore a nessuno“, conclude Malagò.

L'accusa di Ninna Quario: Sofia Goggia egocentrica, vergognoso farla passare per eroina

Quario aveva parlato del rapporto tra sua figlia e Goggia, ritenendo poi non grave l’infortunio rimediato dalla bergamasca a Cortina 23 giorni prima di conquistare l’argento nella discesa olimpica di Pechino. Di seguito un breve estratto delle sue parole: “Il suo infortunio non può essere grave come dice, non si torna in pista dopo 23 giorni. È egocentrica, lei e mia figlia mai state amiche“.

Gloria, dolore e rinascita: l'immortale leggenda di Sofia Goggia

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Brignone: "Ho preso tutto, probabilmente sono i miei ultimi Giochi" 6 ORE FA