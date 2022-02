La campionessa americana, dopo aver "toppato" le tre gare in cui era la super favorita alle Olimpiadi di Pechino (si è ritrovata letteralmente sommersa dagli insulti sui suoi profili social. "Choker" (che nell’urban dictionary vuol dire colui/colei che fallisce nonostante un grande talento), "narcisista", "arrogante", "stupida bionda", "scarsa", le hanno scritto su Instagram, ma lei ha voluto replicare da campionessa qual è. Senza paura. Di niente e nessuno. , dopo aver "toppato" le tre gare in cui era la super favorita alle Olimpiadi di Pechino ( Slalom, Gigante e Combinata ),"Choker" (che nell’urban dictionary vuol dire colui/colei che fallisce nonostante un grande talento), "narcisista", "arrogante", "stupida bionda", "scarsa", le hanno scritto su Instagram, ma

"Ci saranno sempre dei tacchini (anche qua, come per choker, "turkey" sta a significare colui che parla dietro, che insulta, ndr) pronti a mettermi al tappeto, ma se non voglio dargliela vinta devo rialzarmi. Ancora, ancora, ancora, ancora, ancora e ancora. Devo rialzarmi perché posso. Perché mi piace quello che faccio. Non è facile, ma fallire non è la fine del mondo. Anche se il fallimento arriva alle Olimpiadi. Tornerò. Sarà ancora più bello tornare a vincere dopo questa sconfitta. Quindi, forza! Domani andrò a fare l’allenamento del team event e poi gareggerò nell’ultimo evento di questi giochi invernali".

