Sofia Goggia ha risposto a Ninna Quario circa la reale entità del suo infortunio. L'ex sciatrice azzurra aveva criticato l'egocentrismo della Goggia e il suo ritenersi speciale per aver conquistato la medaglia d'argento in discesa nonostante un grave infortunio. Un infortunio non giudicato però grave dalla stessa Quario. La Goggia ha chiarito la sua posizione, mentre Malagò si è auspicato che non Chiamata in causa dalla madre di Federica Brignone ha risposto acirca la reale entità del suo infortunio. L'ex sciatrice azzurra aveva criticato l'egocentrismo della Goggia e il suo ritenersi speciale per aver conquistato la medaglia d'argento in discesa nonostante un grave infortunio. Un infortuniodalla stessa Quario. La Goggia ha chiarito la sua posizione, mentresi è auspicato che non ci siano altre puntate di questa telenovela , perché non fanno bene allo sci italiano.

Le parole di Ninna Quario?

Preferisco non commentare. Preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni

Anche se chiarisce bene le sue condizioni...

La risonanza magnetica parla chiaro. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina, come esempio di come ci si rompe un crociato. La bontà di quel volo è chiara

Tutto ok con la Brignone?

Le ho fatto i complimenti per il bronzo non appena scesa dall’aereo

Goggia e Delago da urlo, curling azzurro ancora vivo

