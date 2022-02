Non si placano le polemiche tra Sofia Goggia e Federica Brignone. La madre dell’atleta nata a Milano, Ninna Quario, dopo aver dubitato dell’infortunio patito dalla bergamasca e di averla accusata di egocentrismo, è tornata sui suoi passi in un lungo articolo sul quotidiano "Il Giornale", chiedendo scusa e rincarando la dose. Eccone alcuni estratti."Ho insinuato che l’infortunio di Sofia Goggia non fosse proprio così grave, se dopo 40 giorni (lo scorso anno) e 23 stavolta, lei fosse pronta ad affrontare una gara di discesa libera (dopo tre giorni di prove, va da sé) con salti e curve a 130 all'ora. La madre dell’atleta nata a Milano, Ninna Quario, dopo aver dubitato dell’infortunio patito dalla bergamasca e di averla accusata di egocentrismo, è tornata sui suoi passi in un lungo articolo sul quotidiano "Il Giornale", chiedendo scusa e rincarando la dose.

Mi cospargo il capo di cenere. Chiedo umilmente scusa. Il problema è che fino a ieri l'avevo sempre considerata una sciatrice come le altre, con doti uniche e rare, certo, ma tutto sommato umana. Mi sbagliavo. Forse però è il senso della parola grave che mi è sfuggito e a questo punto dovremo trovare un nuovo aggettivo per definire gli infortuni di atlete e atleti che in seguito a una brutta caduta tornano dopo sei mesi se va bene.

Ribadisco le mie scuse e penso che il vero miracolo Sofia lo abbia fatto riuscendo a rialzarsi subito dopo la terrificante caduta di Cortina, con la diagnosi che tutti ormai conosciamo. Dove sta il problema allora? Sta nel fatto che le mie terribili colpe, la mia diffidenza venga presentata come l'esternazione o peggio lo sfogo della "mamma della Brignone". Questo no, non l'accetto e mi girano anche un po' le scatole.

Cosa c'entra? Volete concedermi un po' di competenza ed esperienza nel settore? Faccio questo mestiere (giornalista, ndr) e mi sono specializzata sullo sci alpino e gli sport invernali dal 1986, anno in cui mi sono ritirata dall'agonismo dopo 12 stagioni in nazionale e nove di coppa del mondo, a buon livello direi, ma questo è ininfluente.

E quindi il nuovo attacco

Si è esagerato, prima, durante e soprattutto dopo nel far passare Sofia Goggia come l'eroina dei due mondi, offuscando in modo vergognoso e ingiusto non solo l'impresa della sua compagna di podio Nadia Delago, ma anche di tutti gli altri atleti che avevano gareggiato a Pechino e magari vinto medaglie.

Ho anche osato dire che la Goggia è egocentrica. Sì, lo ribadisco e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, pronta a fornire diversi esempi per avvalorare la mia tesi. Vi do solo l'ultimo in ordine temporale: non vi sembra egocentrica una persona che molte ore dopo la gara telefona a casa non per condividere la sua gioia e il suo orgoglio ma per sapere quali sono state in Italia le reazioni alla sua medaglia?

Ribadisco le mie scuse se ho offeso qualcuno, ma confermo anche tutto quello che ho detto. Sono pronta ad affrontare le gravi conseguenze di non essermi mai prostrata ai piedi di Sofia Goggia. Spero solo che a pagarne le conseguenze non sia anche mia figlia: sarebbe davvero ingiusto.

