Sci Alpino

Olimpiadi invernali - Shiffrin disperata dopo l'uscita, rimane immobile a bordo pista

Mikaela Shiffrin esce anche in slalom dopo averlo fatto in gigante e non ci può credere. Fin qui le sue Olimpiadi di Pechino 2022 sono un flop totale e la statunitense rimane ferma a bordo pista dopo l'errore, un'immagine davvero struggente.

00:00:35, 18 minuti fa