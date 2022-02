Ci sarà ancheal via della, quarta gara dello sci alpino femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022 . La statunitense aveva in mente di partecipare fin dalla vigilia della rassegna, ma ha confermato ufficialmente la sua presenza al termine della terza (che poi sarebbe la seconda) prova cronometrata . Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista a NBC: "I miei tempi e la mia velocità sono ottimi. Mi sento in fiducia sugli sci". La gara è in programma nella notte tra lunedì e martedì, alle 3.45 ora italiana.

La classe '95 sembra aver ritrovato il sorriso dopo(gigante e slalom), dove era uscita in maniera clamorosa dopo poche porte addirittura due volte , pur non vedendola in lotta per le medaglie. Ora la discesa, una prima volta per lei alle Olimpiadi oltre che il suo quarto atto in questa avventura cinese. Per trovare ulteriore feeling in vista della combinata e, perchè no, provare a giocarsi un piazzamento importante. Perchè avrà gareggiato poco ultimamente in questa specialità, ma parliamo pur sempre di Mikaela Shiffrin.