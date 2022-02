Federica Brignone proverà a giocarsela con Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin nello slalom femminile delle Olimpiadi Invernali a Pechino. Dopo il magico argento nello slalom gigante , Federica non parte come favorita. La Brignone è inoltre diventata la più longeva medagliata nel gigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali. Vlhova e Shiffrin partono col dente avvelenato. In pista anche le giovani azzurre Anita Gulli e Lara Della Mea, che puntano a un piazzamento in top 10.