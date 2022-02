Federica Brignone proverà a giocarsela con Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin nello slalom femminile delle Olimpiadi Invernali a Pechino. Dopo il magico argento nello slalom gigante , Federica non parte come favorita. La Brignone è inoltre diventata la più longeva medagliata nel gigante femminile ai Giochi Olimpici Invernali. Vlhova e Shiffrin partono col dente avvelenato. In pista anche le giovani azzurre Anita Gulli e Lara Della Mea, che puntano a un piazzamento in top 10.

7:38 - Rimonta e oro per Vlhova!!

Oro in slalom dal sapore di storia per Petra Vlhova! La slovacca recupera dall'ottava posizione e le mette dietro tutte! Prima medaglia e pure d'oro per la Slovacchia. Argento per Liensberger, bronzo ad Holdener (che ormai quasi non ci sperava). E Lena Duerr? Quarta, staccata di 19 centesimi da Vlhova e 7 dal podio.

7:36 - Fuori dal podio anche Gisin!

Da non crederci! Gisin aveva 64 centesimi di vantaggio al cancelletto di partenza, ma li perde tutti sul tecnico. Addirittura lontana dalla zona medaglie l'elvetica, il che significa prima medaglia individuale in carriera anche per Liensberger. Ora tocca soltanto a Lena Duerr.

7:34 - Hector esce!!

Incredibile! Fuori Sara Hector mentre era in testa! Si stava inventando una gara assurda la campionessa olimpica di gigante, sembrava vicina ad una magnifica impresa, invece si perde sul ripido finale ed esce. È podio per Vlhova, il primo per la nazionale slovacca.

7:32 - Slokar fuori dal podio

Nulla da fare nemmeno per Slokar. La slovena aveva sorpreso in prima manche ma non si è confermata nella seconda. E ora Vlhova sogna, perché ne mancano solo tre...

7:30 - Holdener terza

Niente da fare per Wendy Holdener, dietro a Vlhova e Liensberger per 12 centesimi. Qualche imprecisione di troppo per l'elvetica che la fa rallentare. Un vero peccato per lei, aveva un gran passo.

7:26 - Liensberger dietro

Katharina Liensberger finisce dietro a Vlhova per un'incollatura. Manche alla pari tra le due, ma per l'austriaca campionessa in carica è secondo posto. Moltzan sbaglia e ora tocca alle prime cinque, con Vlhova-Liensberger-Rast sul podio virtuale.

7:25 - Gran manche di Vlhova!

Incrementa Petra Vlhova, che dà una bella scossa rispetto al deludente settimo posto della prima manche. Da vedere però se basterà alla slovacca per salire sul podio, impresa tutt'altro che semplice.

7:21 - Vola Rast!

Attenzione a Camille Rast che proverà a migliorare l'8° posto ottenuto lo scorso anno ai Mondiali! L'elvetica è esplosa nelle ultime gare di avvicinamento verso le Olimpiadi e lo dimostra in questa seconda manche, facendo realizzare il nuovo miglior crono della seconda manche. Vediamo se recupererà tutto il quasi mezzo secondo di svantaggio su Vlhova, prossima a scendere.

7:19 - Male Gallhuber

Niente conferma sul podio olimpico per il bronzo uscente Katharina Gallhuber. L'austriaca si perde nella seconda parte del tracciato, rischiando anche di farsi male. Sale in top-10 Swenn Larsson.

7:17 - Swenn Larsson per la rimonta?

La gara entra nel vivo con Anna Swenn Larsson, partita con l'11° tempo. La svedese, non soddisfatta della prima manche, si riprende bene nella seconda e tiene la posizione su Danioth. Vantaggio di 33 centesimi e miglior tempo di manche per Swenn Larsson, che ora va a caccia della top-10, anche se ha perso nel tratto finale.

7:08 - Dubovska si riscatta

Ottima prova di Dubovska che si scatena sul piano iniziale, poi resiste e contiene il vantaggio di quattro decimi accumulato in cima. Ora la ceca guarda tutte dall'alto per 45 centesimi.

7:02 - Bella prova di Stjernesund

Riesce a mantenere la posizione anche la norvegese Stjernesund, che rimane davanti di 9 centesimi su St. Germain. Finora nessuna rimonta importante. Dopo di lei, la connazionale Holtmann cade.

7:01 - Brignone fuori

Peccato per Federica Brignone, che esce di pista poco dopo una figura. L'azzurra era in luce verde, ma poco male: non è questa la sua gara.

6:59 - St.Germain in testa, Aicher spreca

Nonostante una partenza in sordina, la canadese St. Germain riesce a recuperare e portarsi provvisoriamente in testa alla classifica con 29 centesimi di vantaggio su Noens. Aicher invece è partita fortissimo, ma si incaglia sul tecnico, perde ritmo e chiude a due centesimi di ritardo dalla canadese.

6:55 - Noens resta davanti

Nastasia Noens mantiene la posizione su Shkanova, restando davanti per soli 3 centesimi.

6:53 - Shkanova al comando a sorpresa

In testa alla gara ora c'è una bielorussa: si tratta di Maria Shkanova, che fa anche segnare il miglior tempo di manche. La rimonta di Popovic si ferma provvisoriamente dopo quattro atlete.

6:46 - Popovic apre la seconda metà di gara

Tracciatura molto tecnica nella seconda manche. Leona Popovic la realizza in un tempo di 53"11. Vedremo se la croata riuscirà a recuperare posizioni.

6:35 - A breve la seconda manche

Alle 6:45 si riparte per la seconda manche, si assegnano le medaglie nello slalom femminile. Sarà un'altra manche orfana di Mikaela Shiffrin e con le altre favorite che devono rincorrere. Federica Brignone è l'unica italiana presente, partirà per

Terminata la prima manche

Si chiude qui la prima manche di slalom femminile delle Olimpiadi Invernali. La vera notizia è il ritiro di Mikaela Shiffrin, che ha inforcato alle prime porte. Questa invece la top-5 a metà gara.

1. L. DUERR (GER) - 52"17

2. M. GISIN (SUI) +0.03

3. S. HECTOR (SWE) +0.12

4. A. SLOKAR (SLO) +0.47

5. W. HOLDENER (SUI) +0.48

Occhio a Duerr: c'è lei al comando dello slalom

4:06 - Brignone lontana

Federica Brignone chiude la prima manche in 20^ posizione, staccata di +2.24 dalla leader Lena Duerr. Non una gran prova, si spera nella qualificazione e poi in una possibile rimonta.

Clamoroso! Shiffrin fuori anche in slalom dopo poche porte

4:02 - Scese le prime trenta

Resta immutata la classifica nelle prime posizioni, con cinque atlete raccolte in mezzo secondo e le prime tre in poco più di un decimo. Tra poco tocca alla prima azzurra, Federica Brignone.

3:46 - Slokar quarta!

Sorprende Andreja Slokar, che è stata leader della generale di Coppa del Mondo per uno scorcio di stagione. Gran quarto posto della slovena a 47 centesimi, uno in meno di Wendy Holdener. Scivolano rispettivamente in settima e ottava posizione Liensberger e Vlhova.

3:36 - Moltzan e Bucik in top-10

In gioco per i piazzamenti che contano c'è un'altra statunitense, Paula Moltzan: è quinta dopo la prima manche a 62 centesimi, anche se il gap per l'ultimo gradino del podio è di mezzo secondo. Buona prova anche della slovena Ana Bucik in termini di piazzamento: decima, ma a poco più di un secondo e mezzo.

3:33 - Hector vola!

Impressionante Sara Hector, fresco oro olimpico in gigante. Rinfrancata dal trionfo di due giorni fa, la svedese scia alla grande anche tra i pali stetti ed è terza a soli 12 centesimi. Si riaccende la gara per le prime posizioni.

3:30 - Situazione dopo le prime 10

Cerchiamo di ricapitolare queste prime battute di slalom femminile, dove è successo l'incredibile: al comando troviamo Duerr davanti a due elvetiche: Gisin è molto vicina (+0.03), mentre Holdener e più distante (+0.48). Per il discorso podio sembrano aggiungersi soltanto Liensberger e Vlhova, ma queste sono fuori dal podio e dovranno compiere una seconda manche da urlo. Shiffrin, invece, non è più in gara.

3:27 - Gallhuber sopra al secondo

Anche Katharina Gallhuber non parte col giusto approccio: +1.23 di ritardo, è distante otto decimi dall'eventuale conferma sul podio.

3:25 - COSA SUCCEDE?! SHIFFRIN OUT DI NUOVO

Incredibile! Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere: Mikaela Shiffrin inforca ed è fuori dalla prima manche anche oggi! Dopo l'uscita in gigante, anche oggi approccia male i primi pali e finisce fuori. Che colpo di scena! La statunitense resta sconsolata a bordo pista, un'immagine che non avremmo mai creduto di vedere.

3:22 - Liensberger terza

Resta sopra al mezzo secondo di ritardo anche Katharina Liensberger, forse troppo per la campionessa del mondo in carica se pensa di restare in zona podio a metà gara.

3:20 - Gisin è attaccata alla leader

Ottima prima manche di Michelle Gisin, che resta vicinissima a Lena Duerr, dietro di soli 3 centesimi alla tedesca. Prima di lei invece Anna Swenn Larsson non ha mai trovato il ritmo giusto.

3:17 - Vlhova perde tanto!

Subito una sorpresa: Petra Vlhova paga tanti decimi da Duerr dopo la prima manche! La slovacca arriva con un ritardo di 72 centesimi, ma nel parziale precedente era indietro addirittura di quasi un secondo

3:16 - Duerr prima a scendere

Partita col pettorale numero 1, Lena Duerr taglia il traguardo con un tempo di 52"17. Vedremo se sarà un buon riscontro cronometrico.

3:10 - Startlist

Tra pochissimo si parte sulla Ice River di Yanqing. Ad aprire lo slalom la tedesca Lena Duerr, poi tocca a Vlhova, Swenn Larsson, Gisin, Liensberger, Holdener e col pettorale numero 7 Shiffrin, che precede Gallhuber. Dovremo poi aspettare tanto prima di vedere le italiane, che scendono in questo ordine: 31 Brignone, 33 Della Mea, 46 Gulli.

3:05 - Hansdotter l'ultima campionessa

A PyeongChang 2018 vinse la svedese Frida Hansdotter, che si è allontanata dal circo bianco dopo la stagione 2018/2019. Sul podio insieme a lei salirono Wendy Holdener e una giovanissima Katharina Gallhuber. Proprio di quest'ultima si erano perse le tracce dopo un infortunio, ma nelle ultime gare di avvicinamento alle Olimpiadi si è rivista tra le migliori.

2:55 - Shiffrin e Vlhova sotto i riflettori

L'attesa è tutta per una rivincita del duello Shiffrin-Vlhova, principali favorite dello slalom femminile. Su sette gare di slalom disputate in questa stagione, la statunitense e la slovacca hanno realizzato cinque doppiette. Vlhova si è già aggiudicata matematicamente la coppa di specialità, ma Shiffrin ha vinto l'ultima prova di Coppa del Mondo, diventando la più vincente in assoluto nella stessa specialità.

Per entrambe le Olimpiadi non sono iniziate nel migliore dei modi: la fuoriclasse statunitense è clamorosamente uscita nella prima manche di gigante, mentre la detentrice della sfera di cristallo è arrivata solo 14^ nella stessa gara.

2:49 - Le azzurre in gara

Sulla carta nessuna speranza di medaglia per le azzurre: Federica Brignone, Lara Della Mea e Anita Gulli avranno come obiettivo quello di accedere alla seconda manche, il resto si vedrà. Ricordiamoci di che gara pazza abbiamo assistito quattro anni fa, quando vennero sovvertiti i pronostici.

2:45 - Tutto pronto per la prima manche

Ci siamo! Alle 3:15 comincia una delle gare più attese nello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali, lo slalom femminile. Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Wendy Holdener e Katharina Liensberger: quattro stelle che si daranno battaglia per l'oro nella danza tra i pali!

Il recap di martedì 8 febbraio

È un nuovo giorno in Italia e a Pechino, ma nella mente abbiamo ancora impresso l'epico oro di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto di curling, preceduto circa un'ora prima dall'argento di Federico Pellegrino nella sprint maschile di sci di fondo. Da segnalare anche il quarto posto di Roland Fischnaller nello snowboard parallelo, a 41 anni ad un passo dal podio. Mentre nel biathlon l'Italia non è neanc'ora riuscita ad interpretare un ruolo da protagonista.

Brignone meraviglioso argento in gigante: rivivi la seconda manche

