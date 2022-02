La seconda ed ultima prova di Sofia Goggia alla vigilia della discesa libera pone grande auspicio in lei. Al di là del cronometro - quarto tempo, ma rialzandosi sul finale - le sensazioni lasciate dalla campionessa olimpica in carica sul tracciato "Rock" di Yanqing ci permette di poter credere nell'impresa dell'azzurra. Impressioni confermate dalla stessa una volta giunta al parterre.

"C'è ancora tanto da fare"

Ogni discesa fa a sé, domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. Ho saltato tanto abbastanza ovunque, ma credo fosse anche sintomo di velocità. C’è ancora tanto da limare e tante linee da stringere. Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell’ultima parte, perché le ho completamente “ciccate”. Sarà fondamentale lavorare oggi con gli allenatori nel pomeriggio. Non ho pensato minimamente alla gara oggi, penso che si sia visto. Ero molto concentrata sul gesto da fare, piuttosto che stare a sentire i vari allarmi che il mio corpo mi trasmetteva. E’ stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa".

Nadia Delago: "Buone sensazioni"

Queste le parole di Nadia Delago, sesta nella seconda prova, ai microfoni FISI: “Prima del dosso c’era una neve un po’ più molle e allora ho pensato di non frenare troppo per non perdere tempo e invece ho saltato una porta. Le sensazioni sono abbastanza buone e spero di far bene. Il punto più importante, secondo me, è l’ultima curva parabolica perché si porta fuori tutta la velocità per l’ultimo piano, fino all’arrivo”.

Elena Curtoni: "Posso spingere ancora"

Più indietro Elena Curtoni, che dovrebbe comunque aver superato la concorrenza delle compagne ed essersi assicurata un pettorale: “Mi sono divertita di più rispetto al superG, è una bella pista da discesa. La pista è più mossa e varia e ci sono delle belle curve. Ho fatto una prova discreta, sicuramente ho perso un po’ nella parte alta, posso senz’altro pulire un po’ le linee e posso spingere di più in alcuni punti. E’ stata comunque una bella discesa”.

Goggia contenta: "Ho margine, non ho pensato al ginocchio"

