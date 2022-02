Sofia Goggia fra poche ore (alle 13:00 italiane) avrebbe dovuto sfilare con il tricolore nell’iconico e suggestivo stadio ‘Nido d’Uccello’ di Pechino fra poche ore (alle 13:00 italiane) avrebbe dovuto sfilare con il tricolore nell’iconico e suggestivo stadio ‘Nido d’Uccello’ di Pechino nella Cerimonia d’Apertura , capitanando la squadra azzurra e godendosi una di quelle emozioni che nella carriera di una campionessa possono lasciare in dote sensazioni formidabili. A meno di due settimane dai Giochi Olimpici però la sfortuna si è accanita con la 29enne bergamasca, campionessa olimpica in carica di Discesa libera, costringendola a rinunciare all’appuntamento e lasciare l’onore e l’onere alla concittadina e amica Michela Moioli

Goggia sta ultimando gli ultimi allenamenti per essere lunedì a Pechino e proseguire la propria rincorsa dove, nonostante l’infortunio al ginocchio, proverà a prendersi un’altra medaglia olimpica. A sostenerla oltre che il tifo di tutto il paese c’è anche il sostegno del gruppo sportivo Fiamme Gialle che le ha dedicato una splendida lettera per tirarle su il morale e farle sentire la vicinanza in questa giornata così delicata per lei.

Cara Sofia,

domani sarebbe stato il grande giorno. Il giorno in cui, investita dalle più alte cariche sportive ed istituzionali del nostro Paese, saresti dovuta essere davanti a tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti della delegazione azzurra a Pechino, con la Bandiera Italiana in mano, davanti al mondo intero. Ti immaginavamo già, quando la scelta è ricaduta su di te, sventolarla sorridente, quella Bandiera, con i capelli sciolti e gli occhi felici, perché si coronava uno dei sogni più difficili e straordinari che un atleta possa coltivare.

Invece no. Domani sarà un giorno molto diverso da quello sognato, un giorno, purtroppo, uguale a tanti altri vissuti negli ultimi anni. Sveglia presto, gambe fuori dal letto e subito, se per caso il sonno ti avesse consentito di accantonarlo per qualche ora, il dolore, che ti accompagnerà nel corso di tutta la tua lunga giornata fatta di esercizi, terapie, sacrifici, spostamenti. Questo sarà, domani. Toccherà a Michela Moioli (cui, oltre che l’incondizionato apprezzamento, va il nostro più affettuoso “in bocca al lupo!”) l’onore di sventolare il tricolore in mondovisione, mentre tu, sincera amica, dovrai convivere tra la gioia per lei e la delusione per ciò che sarebbe potuto e dovuto essere, ma non è stato, aggrappandoti ancora una volta alla tua forza di volontà, al tuo coraggio.

Ecco, con queste poche righe, Sofi, vorremmo dirti che domani tu sarai comunque il nostro Alfiere, che terrai alta la nostra Bandiera. Anzi, non domani soltanto, ma anche dopodomani, e tra un mese e dopo ancora. Se sarai al cancelletto di partenza di Pechino, ma anche se non ce la farai. Se vincerai, ma anche se qualcun altro, in pista, sarà più veloce. Perché ci rendi fieri, ci unisci intorno alla tua sfortuna ed alla tua forza, e fai sgorgare in noi i sentimenti migliori.

Le tue Fiamme Gialle"

