Sofia Goggia sembra serena ma con un ginocchio dolorante e una condizione lontana dal 100%, a meno di tre settimane dalla caduta patita nel Super-G di Cortina, non può esserlo fino in fondo e ai microfoni della Gazzetta dello Sport non nasconde come il carico emotivo e psicologico da gestire non sia al massimo perché la regina della Discesa, Sui social con i suoi post brevi ma ricchi di speranza,sembra serena ma con un ginocchio dolorante e una condizione lontana dal 100%, a meno di tre settimane dalla caduta patita nel Super-G di Cortina, non può esserlo fino in fondo e ai microfoni dellanon nasconde come il carico emotivo e psicologico da gestire non sia al massimo perché la regina della Discesa, il 15 febbraio non sa ancora dire con certezza se sarà al cancelletto di partenza oppure no.

"Il carico emotivo è enorme, allucinante. Ho pianto tutta la mattina. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello. Le condizioni sono quelle che sono, soprattutto la confidenza con la velocità la costruisci negli anni, ho preso due belle ‘cartelle’ nel giro di due settimane, ho rischiato tanto. Essere qui ti mette di fronte a tutte le problematiche varie ed eventuali, ma anche alle cose che vanno bene, vedremo cosa accadrà".

Quando scio non ho dolore ma vedo giorno per giorno

“Come sto? Star bene è ancora un miraggio. Però sto, con un po’ di dolori. Proviamo giorno per giorno, poi vediamo. Non garantisco niente. Mi sono cacciata giù anche nel gigante. Non va neanche male, anzi. In catena cinetica chiusa (con gli arti fermi, ndr) quando scio va bene. È quando cammino che un po’ di dolore lo sento. Mentre scio non ne sento ma è chiaro che devo rinforzare ancora la gamba perché dopo quattro giorni mi era praticamente sparita. Adesso l’ho gonfiata un po’, ma è chiaro che avendo ciò che ho avuto, tra testa del perone, legamenti un po’ strappati… Quella è una zona in cui passano parecchi tessuti, e parte della catena quando la attivi passa da lì. Vediamo, non mi aspetto nulla. Vedo di giorno in giorno come va”.

"Se farò solo la Discesa? Vediamo..."

"Devo calibrarmi. Vediamo. È già bello essere qua. Ho tolto le stampelle dopo due giorni dall’infortunio, ho fatto di tutto per accelerare il processo, ma ci sono tempi che puoi forzare e altri che invece devi comunque rispettare. Significa che farò solo la discesa? Intanto mi concentro su questi giri da superG, poi vediamo. Più scio, meglio va e meglio mi sento. Manca ancora una settimana, immagino sarà una bella tirata".

