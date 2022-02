"Andiamo in Cina a fare le Olimpiadi". Sofia Goggia sarà della partita per le Olimpiadi di Pechino 2022! La splendida notizia ce l'ha confermata la stessa campionissima bergamasca tramite una "story" su Instagram, in cui ha addirittura immortalato la partenza per la capitale cinese.

Il 23 gennaio l'infortunio al ginocchio

Il recupero di Sofia Goggia per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è stato un qualcosa di miracoloso. L'azzurra, infatti, aveva rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, nel corso del Supergigante di Cortina dello scorso 23 gennaio, prova valida per la Coppa del mondo. A seguito della caduta, Goggia aveva inoltre rimediato una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. L'azzurra, tuttavia, immediatamente dopo l'infortunio aveva manifestato la propria volontà di volare in Cina per i Giochi: "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo", aveva dichiarato la campionessa olimpica di discesa in carica. Ora il post che conferma il miracolo recupero!

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

Ecco il post che aspettavamo tutti

