la possibile presenza in discesa libera si trasforma in certezza, come dichiarato dalla stessa bergamasca dopo la Non sono la Sofia al 100%, ma proverò a dare tutto. Abbiamo dato vita a un percorso intensivo per esserci in discesa, perché il tempo era poco. Ma d’altronde le Olimpiadi sono il luogo in cui si realizzano i sogni dei bambini…" le sue parole ai microfoni Rai. Sofia Goggia ritrova il sorriso , fiducia sugli sci e quell'autoironia che la contraddistingue. Sembrano passati mesi dalla brutta caduta in Coppa del Mondo che le ha procurato un infortunio al ginocchio sinistro, mettendo a serio rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali. Invece la campionessa azzurra si è già lasciata quasi tutto alle spalle dopo poche settimane. Il recupero non è ancora completato, ma ora, come dichiarato dalla stessa bergamasca dopo la prima prova cronometrata . "" le sue parole ai microfoni Rai.

Artina: "Una persona normale non può farcela, ma Goggia..."

Le impressioni di Goggia dopo la prima prova in discesa

"Sono partita molto tranquilla, ho testato le reazioni del ginocchio e della pista. L’importante era sentire bene gli appoggi e non avere dubbi neanche in una curva. Non ho avuto paura, bene aver subito solo un secondino dalle prime (alla fine +1.55 dalla leader Nufer, ndr). Ho fatto qualche frenatina e qualche errorino, ma ci sono. Non avevo neanche fatto la sciata in pista l’altro giorno e partivo letteralmente da zero. Certo, mi piacerebbe avere una gamba sinistra più prestante".

Sofia Goggia: "Ecco la notte che mi ha cambiato la vita"

