Scatta il conto alla rovescia per Pechino 2022 anche per Sofia Goggia. La campionessa olimpica in carica di discesa libera corre contro il tempo per essere presente in Cina, per difendere il titolo in pista, dopo che lo scorso 23 gennaio . La campionessa olimpica in carica di discesa libera corre contro il tempo per essere presente in Cina, per difendere il titolo in pista, dopo che lo scorso 23 gennaio si è infortunata al ginocchio cadendo rovinosamente durante il Super G di Cortina

Ricordiamo che Goggia era stata selezionata inizialmente per ricoprire il ruolo di portabandiera dell'Italia durante la cerimonia d'apertura della XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali, tuttavia i tempi di recupero, già troppo ristretti, non le permettono di essere presente la sera del 4 febbraio, ma di arrivare nella capitale cinese ad evento in corso, giusto in tempo per disputare le prove cronometrate, in programma a partire da sabato 12. Al suo posto l'amica e concittadina Michela Moioli , oro nello snowboard cross nel 2018.

Sofia Goggia: "Ecco la notte che mi ha cambiato la vita"

Sofia Goggia, come procede il recupero

La 29enne bergamasca ha riportato una lesione parziale del legamento crociato, più una piccola frattura al perone e una sofferenza muscolo tendinea. Con un infortunio di tale entità a poche settimane dalle Olimpiadi, l'appuntamento sembrava a serio rischio, ma Sofia Goggia ha iniziato subito un durissimo percorso di riabilitazione e in pochi giorni ha fatto importanti progressi

Sofi. Si può affermare quindi che, al momento, il recupero dall'infortunio sta procedendo tutto secondo i piani. La speranza di rivederla con gli sci ai piedi durante le Olimpiadi di Pechino 2022 sta prendendo sempre più forma. Addirittura, c'è chi ipotizza di una sua presenza già in Super G, in calendario quattro giorni prima della discesa libera e un il giorno precedente rispetto alle prove cronometrate. Segnali di ottimismo sono arrivati dai canali FISI e quelli social della stessa. Si può affermare quindi che, al momento, il recupero dall'infortunio sta procedendo tutto secondo i piani. La speranza di rivederla con gli sci ai piedi durante le Olimpiadi di Pechino 2022 sta prendendo sempre più forma. Addirittura, c'è chi ipotizza di una sua presenza già in Super G, in calendario quattro giorni prima della discesa libera e un il giorno precedente rispetto alle prove cronometrate.

Quando gareggia Sofia Goggia?

Scartando sicuramente la possibilità di vederla in gigante, prima gara femminile in programma alle Olimpiadi Invernali lunedì 7 gennaio, quindi troppo presto, l'ipotesi più plausibile è che Sofia Goggia si concentri esclusivamente sulla discesa libera, in cui conserva ancora la testa della classifica di specialità in Coppa del Mondo.

Sabato 12 febbraio, discesa libera femminile - allenamento 1 (ore 4:00 italiane)

Domenica 13 febbraio, discesa libera femminile - allenamento 2 (ore 4:00 italiane)

Lunedì 14 febbraio, discesa libera femminile - allenamento 3 (ore 4:00 italiane)

Martedì 15 febbraio, discesa libera femminile - gara (ore 4:00 italiane)

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un risultato storico, trattandosi della prima italiana in grado di conquistare il titolo a cinque cerchi in questa specialità.

A quante Olimpiadi ha partecipato Sofia Goggia?

Quelle di Pechino 2022 rappresenterebbero le seconde Olimpiadi Invernali in carriera per Sofia Goggia. Nell'edizione precedente, oltre alla medaglia d'oro in discesa, si è classificata all'11° posto in Super G e gigante femminile.

Quest'anno si presenterebbe forte di otto successi nelle ultime nove discese a cui ha preso parte in Coppa del Mondo, saldando, in mezzo, un altro contro con la sfortuna, un infortunio che le ha impedito di gareggiare ai Mondiali 2021 in casa, proprio su quella pista che si è rivelata "maledetta" e ostacola il percorso di Goggia verso il bis olimpico.

