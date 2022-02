Sci Alpino

Olimpiadi Invernali, Super G femminile: Brignone la migliore azzurra, ma è solo 7^

PECHINO 2022 - Federica Brignone non può nulla in un Super-G così scorrevole e contro una scatenata Lara Gut-Behrami sul tratto centrale. L’azzurra, già argento nel gigante in queste Olimpiadi, chiude al settimo posto a 66 centesimi di distacco.

00:01:32, un' ora fa